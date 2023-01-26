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闯出民营经济新天地

2023年01月26日08:38 | 来源：经济日报
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原标题：闯出民营经济新天地

　　“新年好！今年咱们好好干，一定会有大收获。”农历正月初一一早，西藏众源建材集团有限公司董事长卓嘎就翻出手机通讯录，挨个向行业协会的同行们拜年，还不忘表达自己对行业高质量发展的信心。

　　卓嘎十分看好自己所在的建材行业，早早就做起了计划。“受新冠疫情影响，我们去年才卖了8万方加气砖；今年争取开足马力，将40万方年产能全部释放出来。”卓嘎说，为此，今年公司的工作重点将转移到销售上来。进入新年，卓嘎就带领员工马不停蹄布局销售。如今，除了拉萨外，他们已在林芝、那曲、日喀则等地设立了销售点。

　　“随着各种项目上马，我们感觉西藏墙体材料的市场会非常好。最近公司正在招聘专业销售人员，期望今年加气砖销售能达到20万方。”卓嘎说。

　　创业近10年，卓嘎和她的公司赶上了民营经济发展的好时代：从一家小公司成长为西藏本行业唯一一家新型智能化装配式建材集团公司，市场份额占西藏30%以上。2021年1月，公司投入1亿多元上马了新生产线，并于2021年5月投入使用。目前，他们不仅拥有年生产20万方加气砖的能力，还上马了年生产20万方的板材。

　　在质量和工艺上，卓嘎追求精益求精。公司不仅与全国加气砖协会等沟通工艺技术问题，还与高校持续加强合作。2022年7月，紧抓国家对口援藏的机遇，公司与西藏大学、天津大学、福建工程学院3所高校就科技合作签约，并挂牌国家重点研发计划示范基地。

　　“期望通过与高校合作，围绕高原地区加气混凝土制品领域共同开展基础性、前沿性、创新性关键技术研究，协力解决行业短板和‘卡脖子’问题，为早日实现西藏加气砖行业规范、质量升级提供强有力支持。”卓嘎说，“去年没干成的事情，今年我们要抓紧干。”

　　今年，卓嘎期望公司内部的检测中心成为有资质的行业检测中心，并联合相关部门、科研机构推动适用于高原的行业地方标准出台。“像保护眼睛一样维护公司诚信，努力引领行业走向规范化的高质量发展之路。”卓嘎说，奋斗创造奇迹，成功青睐有准备的人，脚踏实地带领公司成为西藏有影响力的民营企业，闯出民营经济发展的一片新天地。（记者 代玲）

(责编：鲁婧、杨迪)
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