原标题：河南三门峡聚焦“智改数转”

近年来，河南省三门峡市将实施数字化转型战略作为引领性、战略性工程，坚持把数字融合应用作为实施数字化转型战略的重要抓手，持续扩大智能化应用场景覆盖面，不断推动产业转型创新升级，服务全市高质量发展。

“三大改造”拉动工业“智改数转”。三门峡市发展改革委主任周长青介绍，三门峡出台了《三门峡市企业数字化改造提升三年行动计划（2021—2023）》，将5G融合应用、工业互联网平台建设等纳入专项资金支持范围，累计奖补企业专项资金超过2亿元。全市453家规上企业中，426家实施改造项目686个，创建省级智能车间10个、智能工厂8个、智能制造示范企业34家。

河南三门峡恒康铝业有限公司总经理申善俊告诉记者，公司于去年投入使用了“5G+智能工厂”，运用物联网、云计算和机电一体化等技术实现了智慧物流，极大提升了运输效率，满足了降本节能需求，让企业圆满完成了年产22.6万吨铝锭的生产任务。

目前，三门峡服务业数字化转型已初见成效。据介绍，三门峡电商产业园数据化建设进展顺利，累计入驻企业58家。依托电商产业园，与阿里巴巴合作设立黄河金三角地区首个阿里授牌直播培训基地“村播学院”，累计直播带货收益逾1亿元。河南省首个金融服务5G直播平台“三门峡金融”5G直播顺利开通，受众人群16万人次，线上对接企业509家，实现融资2.11亿元。（记者夏先清、杨子佩）

(责编：鲁婧、杨迪)

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