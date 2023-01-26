原标题：南方多地气温创新低 各地启动应急全力保障生产生活

春节假期过半，我国南方多地25日出现显著降温，上海、南京、杭州、长沙、南昌等地的气温创入冬以来新低。各地交通、电力等部门采取积极应对措施保障生产生活。

南方多地气温降至零下 出现冰冻天气

记者25日在南京街头看到，路上行人同平时相比明显偏少，市民多已穿上厚羽绒服或棉袄。不少市民家里使用空调或电暖气取暖，有的用上了暖桌垫、暖脚宝、加热坐垫、暖手袋……

记者从江苏省气象台获悉，24日，强冷空气在江苏过境，全省最低气温明显下降，沿淮及淮北地区最低气温零下7摄氏度左右。江苏省气象台25日预测未来3天全省大部分地区有冰冻，一些地方有严重冰冻。

中央气象台25日发布预报，受南下寒潮影响，黄淮及其以南地区25日出现显著降温，浙江南部、江西中南部、福建北部、广东北部等地降温幅度达到8至12摄氏度。上海、南京、杭州、长沙、南昌等地的气温均创入冬以来新低。

浙江省大部分地区25日气温跌至零下，截至25日9时14分，浙江共发布95条气象预警信号，其中嘉兴海宁发布低温红色预警信号。福建省23日起受强冷空气影响气温明显下降，全省大部最低气温降温幅度约10摄氏度，过程极端最低气温出现在25日前后。广东韶关25日最低气温跌至零下。湖南省24日至25日局地最低气温低至零下3摄氏度，常德、益阳、长沙、娄底、衡阳、永州、郴州等地出现7级大风。

各地全力保用电保供水 保障“菜篮子”充足供应

为应对低温严寒天气，各地供水、电力部门全力保障，避免冰冻导致局部地区停水断电，影响企业正常生产和群众日常生活。

在江西，兴国县、上高县、遂川县、宁都县等多个县区已发布霜冻黄色预警信号，供电部门加强巡检抢修保障春节用电。位于湘赣边界的遂川县山地约占全县总面积的77.7%，其中戴家埔乡阡陌村、沙湖村等多个海拔近1000米的村庄电力线路日前都出现覆冰的情况。国网遂川县供电公司第一时间派出3支应急抢修小分队，冒着严寒奔赴一线。

“我们有163支队伍和1311名人员在属地应急值班，供电所也配备了抢修物资，以保证人员可以在最短时间内到达现场应急发电，让群众亮亮堂堂过春节。”国网吉安供电公司安全监察部副主任何永强说。

上海气温进入零下，供水行业开启防冻模式。记者从上海市水务局获悉，全市配备了供水管网抢修人员1410人，二次供水抢修人员431人，抢修配件及相关物资已足量储备。同时，供水热线进一步提升工单接入能力和处置效率，及时应对各自保障区域内的应急工作。

保障“菜篮子”充足供应是各地保障的重中之重。在湖南省汨罗市罗江镇的千度农业蔬菜种植基地，种植大户韩文胜说，随着气温走低，种植户们都在采取保温措施，防止红椒等蔬菜冻伤。“我们近期向本地市场供应了60余万斤红椒，春节期间安排了专人负责采摘、包装、运输，及时供应市场。”

启动应急 保障民众出行和交通运输安全

新一轮降温天气下，面对春运客流大幅增长、安全生产风险隐患增加等多重压力，各地纷纷提前准备，加强交通保障。

在杭州，城管部门启动抗雪防冻应急保障工作，市政、环卫、水设施河道等行业加强一线检查巡查；在南京，为提高对突发降雪的应急反应能力，城管局组建了累计超3万人的应急扫雪队伍，还提前储备60多万张草垫子防止民众雨雪天气出行难。

湖南的武(汉)深(圳)高速仁新段采用智能温度监测系统，对粤湘省界点、司前特大桥、青云山隧道北行入口等3处可能结冰点的重点路段实施全天候、全时段温度监控。

寒潮大风天气对海上船舶航行作业产生不利影响。福建省气象局预测，25日前后，沿海大部出现7到8级、阵风9级的东北风，台湾海峡部分海域出现9级、阵风10级大风。厦门、泉州、漳州、莆田等地海事部门于23日起启动海上大风黄色预警响应，加强应急值班和应急待命，及时开展预警预控，做好锚泊船秩序管理，提醒督促船舶谨慎驾驶、合理调整航行计划等，全力保障春节春运期间福建海上交通运输安全稳定。

25日上午，浙江省湖州市长兴县洪桥镇的海事避风港，30多艘船只稳稳停靠港内。受冷空气影响，湖州、长兴、苏州、无锡等地港航部门联动，对太湖实施全面封航，禁止船舶进入太湖，保障船舶通行安全。

(责编：鲁婧、杨迪)

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