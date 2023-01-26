原标题：春节假期海南离岛免税购物“南北两旺”

2023年春节假期海南旅游市场火爆，离岛免税购物迎来客流高峰，在北部的海口及南部的三亚，呈现出“南北两旺”的态势。

2023年，海南力争全年离岛免税销售额突破800亿元(人民币，下同)，这个春节，离岛免税销售均实现“开门红”。

在省会海口，全球最大单体免税店——中国免税品(集团)有限责任公司旗下海口国际免税城于去年10月开业，成为海南离岛免税购物的新地标。第一次迎接春节客流，店方优化场景布置，兔年潮流装饰物随处可见，新春市集一片喜庆的红色，年节气氛满满。

海口国际免税城副总经理王旖介绍，跨品类优惠促销受到不少消费者的喜爱，香化、腕表、首饰等热门品类均推出多重促销活动，让消费者充分享受折上折的优惠力度。

王旖说，春节假期前三天，海口国际免税城客流超10万人次，免税产品销售额翻倍增长。她预测，这种向好态势还会持续。

离岛免税店已被许多来琼旅客列入行程。25日上午，海控全球精品免税城营业不久，来自广东的游客杨先生就购买了近4000元的香化类产品，“我们这次的消费预算是一万元，免税店优惠力度很大，比在国外买划算。”

海控全球精品免税城香化区销售经理陈良说，为迎接新春消费热潮，免税城前期备货充足，但部分品牌推出的新年款产品还是出现了断货的情况，足见民众的消费热情高涨。

海南新春离岛免税市场火热从数据得到体现。官方介绍，大年初一仅海口地区免税店离岛免税销售金额就突破1亿元，同比增长2倍多。

在热门旅游城市三亚，游客除了看海景、吃海鲜，还会去免税店采购。春节期间，三亚国际免税城里人头攒动，无论是进品牌店选购还是消费买单，都时常看到排队的景象。为拉动消费，店方推出了涵盖全品类免税商品的促销活动，部分商品低至4折。

“我每次来三亚都会逛免税店，主要买一些化妆品，这里的产品保真，免税之后会便宜不少。”来自陕西西安的游客王女士拎着购物袋，在免税城里脚步匆匆。（张月和）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经