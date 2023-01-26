原标题：高新产业跃上新台阶

【坚定信心 勇毅前行 】

2022年12月23日上午，由中车唐山公司研制的城轨列车从河北唐山启程后顺利抵达葡萄牙波尔图，这是中国制造的城轨列车首次登陆欧洲。凭借轻量化、低能耗、低噪声、智能化等优势，我国轨道交通装备在开拓欧美发达国家市场的道路上迈向新里程。

经济暖起来，信心强起来。唐山以重工业、资源型城市闻名，企业产品科技含量低、附加值低一度制约城市高质量发展。唐山市聚力转型，把发展高新技术产业作为“新旧动能”转换的发力点。唐山市发改委主任郎文昌介绍，2022年1月至11月，全市高新技术产业增加值累计增长8.7%，快于全省平均增速2.8个百分点，高新技术产业增加值总量规模已跃升至河北省首位。

近日，记者走进唐山市开平区的河北旭宇金坤药业有限公司，建成投产不久的智慧中药煎煮中心一片繁忙。公司董事长张旭说，智慧煎煮是从接方审方、自动调剂到智能煎药全流程实现5G工业互联网数字化管理。日前，唐山对1524家科技型中小企业进行了奖励，以“真金白银”鼓励企业加强研发投入、提升科技创新力，河北旭宇金坤药业有限公司名列其中，这更提振了公司向好发展的信心。

资金扶持激发科技创新活力，产业政策引领行业发展。2022年以来，唐山22个项目获省高技术产业化资金支持1.05亿元，创历史新高，目前有15个项目已被纳入2023年第一批支持范围。该市制定并下发《唐山市战略性新兴产业发展“十四五”规划》《唐山市数字经济发展规划（2021—2025）》等文件，引领高新技术产业高质量发展。2022年，全市新增高新技术企业613家，总量达1559家，位居全省前列，构成了稳中求进的强大动力。

2022年前三季度，面临国内外的复杂严峻形势和疫情防控压力，唐山经济发展稳中向好，地区生产总值完成6349.4亿元，累计增长4.3%。

数据显示，河北省2022年1月至11月经济运行平稳恢复，高技术产业固定资产投资同比增长21.1%，为全省经济高质量发展提供了重要支撑。

（记者 耿建扩 陈元秋）

(责编：鲁婧、杨迪)

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