人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河北

高新产业跃上新台阶

2023年01月26日08:50 | 来源：光明日报
小字号

原标题：高新产业跃上新台阶

　　 【坚定信心 勇毅前行 】

　　 2022年12月23日上午，由中车唐山公司研制的城轨列车从河北唐山启程后顺利抵达葡萄牙波尔图，这是中国制造的城轨列车首次登陆欧洲。凭借轻量化、低能耗、低噪声、智能化等优势，我国轨道交通装备在开拓欧美发达国家市场的道路上迈向新里程。

　　 经济暖起来，信心强起来。唐山以重工业、资源型城市闻名，企业产品科技含量低、附加值低一度制约城市高质量发展。唐山市聚力转型，把发展高新技术产业作为“新旧动能”转换的发力点。唐山市发改委主任郎文昌介绍，2022年1月至11月，全市高新技术产业增加值累计增长8.7%，快于全省平均增速2.8个百分点，高新技术产业增加值总量规模已跃升至河北省首位。

　　 近日，记者走进唐山市开平区的河北旭宇金坤药业有限公司，建成投产不久的智慧中药煎煮中心一片繁忙。公司董事长张旭说，智慧煎煮是从接方审方、自动调剂到智能煎药全流程实现5G工业互联网数字化管理。日前，唐山对1524家科技型中小企业进行了奖励，以“真金白银”鼓励企业加强研发投入、提升科技创新力，河北旭宇金坤药业有限公司名列其中，这更提振了公司向好发展的信心。

　　 资金扶持激发科技创新活力，产业政策引领行业发展。2022年以来，唐山22个项目获省高技术产业化资金支持1.05亿元，创历史新高，目前有15个项目已被纳入2023年第一批支持范围。该市制定并下发《唐山市战略性新兴产业发展“十四五”规划》《唐山市数字经济发展规划（2021—2025）》等文件，引领高新技术产业高质量发展。2022年，全市新增高新技术企业613家，总量达1559家，位居全省前列，构成了稳中求进的强大动力。

　　 2022年前三季度，面临国内外的复杂严峻形势和疫情防控压力，唐山经济发展稳中向好，地区生产总值完成6349.4亿元，累计增长4.3%。

　　 数据显示，河北省2022年1月至11月经济运行平稳恢复，高技术产业固定资产投资同比增长21.1%，为全省经济高质量发展提供了重要支撑。

　　 （记者 耿建扩 陈元秋）

(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部