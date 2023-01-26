人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

瞧，手机屏幕之外的风景

支振锋
2023年01月26日08:51 | 来源：光明日报
小字号

原标题：瞧，手机屏幕之外的风景

　　 “云旅游”“云灯会”“云冰雕”“云拜年”“云祈福”……兔年春节，许多地方和媒介平台通过直播的方式展示春节文化场景，极大丰富了我们的休闲娱乐和精神生活。

　　 互联网信息技术为中国年带来了新气象。智能手机不断更新换代，即时通信、社交媒体、短视频、网络直播等互联网应用蓬勃发展，5G技术的使用、网络基础设施和硬件设备不断升级，无人机、人工智能机器人、VR、AR、元宇宙等新兴技术投入应用，这些，使我们生活的每一个精彩片段都能被实时记录，人生的每一个感动时刻都能即刻共享。过年，“事关休戚已成空，万里相思一夜中”成为过去，“海内存知己，天涯若比邻”变成现实。

　　 但虚拟世界的便利，也带来生活世界的疏离。人人都有麦克风、人人都有摄像机，小小手机，六寸空间，塑造了人们几乎全部的生活世界。中国互联网络信息中心发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，我国短视频的用户规模达9.62亿，占网民整体的91.5%；即时通信用户规模达10.27亿，占网民整体的97.7%；网络直播用户规模达7.16亿，占网民整体的68.1%；网民人均每周上网时长为29.5个小时，使用手机上网的比例达99.6%。有研究显示，成人每天查看手机60至110次。有些人甚至除了睡觉，全天泡在网上。机不离手、机不离身，使不少人成了“低头族”；精准画像、算法分发的内容传播，制造了束缚人们的“信息蛛网”；短视频、朋友圈成为“信息瓜子”，一刷就是几个小时。许多家庭成员身处一室却相对无言，唯有默默刷手机；屏幕成了将人与人隔离开来的坚固壁垒。

　　 过年，恰恰应该是突破人心之间网络鸿沟的契机。年，是内涵极为丰富的中国文化意象。“寒随一夜去，春逐五更来”的岁月流变，“愿得长如此，年年物候新”的人事更始，都在一个“年”字之中。“田家占气候，共说此年丰”，年，意味着丰收喜悦；“律转鸿钧佳气同，肩摩毂击乐融融”，年，意味着普天同庆；“生盆火烈轰鸣竹，守岁筵开听颂椒”，年，意味着欢聚相守；“万物迎春送残腊，一年结局在今宵”，年，意味着吐故纳新；“努力尽今夕，少年犹可夸”，年，意味着遥想未来。对中国人而言，年，包含着收获与总结、除旧与纳新，团聚与相守、欢乐与憧憬。情感融通、心灵沟通是中国年最鲜明的文化符号。

　　 网络丰富多彩，仍是虚拟世界。视频赏心悦目，怎比得烟火气息；直播精致酷炫，远不如身临其境。春节，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子。且看此时万里神州，张灯结彩迎新春。大江南北，火树银花；举国上下，春潮涌动。或舞龙或舞狮或社戏，或民俗或庙会或非遗，遍地可观可看的文化景观，呼唤我们放下手机与家人一起切身感受浓浓年味，走出屏幕与亲人共赏丰富文化景观。办年货、烹大餐、品美酒、叙亲情，看看朋友、逛逛庙会、走走村巷、赏赏景观，“不须迎向东郊去，春在千门万户中”。这就是中国年，这就是中国味儿。

　　 （作者：支振锋，系中国社会科学院法学研究所研究员，《网络法治蓝皮书》主编）

(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部