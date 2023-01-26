支振锋

原标题：瞧，手机屏幕之外的风景

“云旅游”“云灯会”“云冰雕”“云拜年”“云祈福”……兔年春节，许多地方和媒介平台通过直播的方式展示春节文化场景，极大丰富了我们的休闲娱乐和精神生活。

互联网信息技术为中国年带来了新气象。智能手机不断更新换代，即时通信、社交媒体、短视频、网络直播等互联网应用蓬勃发展，5G技术的使用、网络基础设施和硬件设备不断升级，无人机、人工智能机器人、VR、AR、元宇宙等新兴技术投入应用，这些，使我们生活的每一个精彩片段都能被实时记录，人生的每一个感动时刻都能即刻共享。过年，“事关休戚已成空，万里相思一夜中”成为过去，“海内存知己，天涯若比邻”变成现实。

但虚拟世界的便利，也带来生活世界的疏离。人人都有麦克风、人人都有摄像机，小小手机，六寸空间，塑造了人们几乎全部的生活世界。中国互联网络信息中心发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，我国短视频的用户规模达9.62亿，占网民整体的91.5%；即时通信用户规模达10.27亿，占网民整体的97.7%；网络直播用户规模达7.16亿，占网民整体的68.1%；网民人均每周上网时长为29.5个小时，使用手机上网的比例达99.6%。有研究显示，成人每天查看手机60至110次。有些人甚至除了睡觉，全天泡在网上。机不离手、机不离身，使不少人成了“低头族”；精准画像、算法分发的内容传播，制造了束缚人们的“信息蛛网”；短视频、朋友圈成为“信息瓜子”，一刷就是几个小时。许多家庭成员身处一室却相对无言，唯有默默刷手机；屏幕成了将人与人隔离开来的坚固壁垒。

过年，恰恰应该是突破人心之间网络鸿沟的契机。年，是内涵极为丰富的中国文化意象。“寒随一夜去，春逐五更来”的岁月流变，“愿得长如此，年年物候新”的人事更始，都在一个“年”字之中。“田家占气候，共说此年丰”，年，意味着丰收喜悦；“律转鸿钧佳气同，肩摩毂击乐融融”，年，意味着普天同庆；“生盆火烈轰鸣竹，守岁筵开听颂椒”，年，意味着欢聚相守；“万物迎春送残腊，一年结局在今宵”，年，意味着吐故纳新；“努力尽今夕，少年犹可夸”，年，意味着遥想未来。对中国人而言，年，包含着收获与总结、除旧与纳新，团聚与相守、欢乐与憧憬。情感融通、心灵沟通是中国年最鲜明的文化符号。

网络丰富多彩，仍是虚拟世界。视频赏心悦目，怎比得烟火气息；直播精致酷炫，远不如身临其境。春节，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子。且看此时万里神州，张灯结彩迎新春。大江南北，火树银花；举国上下，春潮涌动。或舞龙或舞狮或社戏，或民俗或庙会或非遗，遍地可观可看的文化景观，呼唤我们放下手机与家人一起切身感受浓浓年味，走出屏幕与亲人共赏丰富文化景观。办年货、烹大餐、品美酒、叙亲情，看看朋友、逛逛庙会、走走村巷、赏赏景观，“不须迎向东郊去，春在千门万户中”。这就是中国年，这就是中国味儿。

（作者：支振锋，系中国社会科学院法学研究所研究员，《网络法治蓝皮书》主编）

(责编：鲁婧、杨迪)

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