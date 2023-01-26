原标题：无人码头运转忙

【新春走基层】

春节前夕，记者来到位于珠江口的广州港南沙港区四期进行探访。海风猎猎之中，辽阔的码头上空无一人，却井然有序地运转着。

站在南沙四期码头前沿，只见岸桥精准地抓取船上的集装箱，自动放置在无人驾驶的智能导引小车上，通过自动规划路径，智能小车将集装箱运往目的位置。接着，轨道吊自动对位，抓取集装箱后放达指定位置。整个作业过程行云流水。

“那些正在跑的橙色智能小车，我们简称IGV，它是南沙四期工程的一大亮点。”广州港南沙港区工程技术部副经理李树沛告诉记者，将无人驾驶技术应用在IGV上是全球首创。应用了北斗导航系统和5G通信技术的IGV可以进行任务指令的无线运输，路径灵活多变，可在码头堆场间自由穿梭，精准抵达每一个箱位。而同等规模下，智能化的码头可节约包括卡车司机、轨道吊机司机在内约70%的人力成本。

“就像家里的扫地机器人一样，IGV电量低到一定标准以下的话，它就会自己跑去充电，从而实现无限续航。”李树沛说。

除了这些敬业的码头“搬运工”，南沙四期工程的另一大亮点，是全球首创完全拥有自主知识产权的自动化码头信息系统。

“这套信息系统就像‘超级大脑’，通过发送各种指令，指挥码头的机械、车辆进行统一规划的协同动作。”李树沛说。

自2022年7月28日正式投入运行以来，作为全球首个江海铁多式联运全自动化码头，南沙港区四期一直广受关注。据了解，南沙港区四期是我国首例由国内科技力量联手打造的全自动化码头，共创造了70多项专利，其中发明专利30多项，从设备建造到系统开发都实现了国产化。

“我们也是在整个工程实践的过程中发现，其实我们的民族企业已经达到了一定的厚度和积淀。”李树沛表示，南沙港区四期的先进技术对传统集装箱码头的自动化升级改造具有重要的借鉴意义，具备大规模复制应用的经济性和实操性。

春节期间，广州港海上进出口货物贸易运输仍保持着高峰运行。在南沙港区四期负责IT系统维护的刘锦坤和关维强已是连续第二年春节期间留守值班了。他们告诉记者，信息系统对自动化码头的运行至关重要，因此要对机房和系统服务进行严格巡检，及时排除系统隐患。“时刻守护港口系统安全，保证了节日期间生产实船作业的正常运行。虽然没法和亲人一起过年，但看到码头上货如轮转，船舶穿梭不停，这份港口IT人的自豪感是无法取代的。”刘锦坤说。

（记者 吴春燕 唐一歌）

(责编：鲁婧、杨迪)

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