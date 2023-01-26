原标题：轻松拎起“菜篮子”

【新春走基层】

“前腿肉每斤13.09元，瘦肉每斤12.54元……今年的猪肉真便宜呀！”春节期间，厦门市民陈梦洁挎着菜篮子前往夏商民兴超市购物，一向精打细算的她一下就发现了当天超市里的菜肉价格较平时优惠不少。

看到如此“心动”的价格，陈梦洁打算买6斤前腿肉，她告诉记者：“爱人是个地道的东北大汉，平日里很喜欢吃猪肉炖粉条，刚上初二的儿子正是长身体的时候，回家做点猪肉丸子给他补充营养。难得碰到猪肉这么便宜，多买一些。”

得知陈梦洁的想法，售卖员笑着说：“这段时间，政府都在力推平价菜，很多有补贴，我们每天都有进货，买一两天的就好，吃新鲜的啦。”

听说这样，陈梦洁就要了两斤前腿肉,随后又在超市挑选了其他菜品，多次感叹菜价亲民实惠。陈梦洁说：“之前还担心东西太沉让爱人来帮忙，平价菜不仅让我能轻松把菜篮子拎回家，更减少了过年期间的家庭开销。”

“为丰富节日市场，今年我们加大了平价菜品投放量，平价蔬菜投放量是平时的两三倍，平价肉的投放量是平时的两倍。”夏商民兴超市副总经理战月玥介绍，夏商民兴超市不仅在50家门店销售平价肉和平价菜，还进行线下、线上同步售卖。

据了解，春节期间厦门共有127家超市门店售卖平价蔬菜和平价猪肉。政府差价补贴销售的蔬菜类商品，低于同类市场均价15%；政府差价补贴销售的猪肉类商品，低于同类市场均价10%。

“刚刚堂弟打电话说晚上来咱家吃饭，你买点螃蟹和虾回来。”回家路上，陈梦洁接到爱人的电话，又转身前往家附近的水产批发市场。陈梦洁是挑螃蟹的行家里手，她告诉记者：“冬蟹要挑外壳青黑色、有光泽，眼睛又会动的，这样才新鲜；绑螃蟹的草绳不能粗，不然重量都在绳子上……”

到市场逛了两三个摊位，陈梦洁发现记忆中的“大草绳”已不见踪影，取而代之的是细细的塑料红绳。

水产摊主刘阿妹对陈梦洁说：“相关部门规定绑螃蟹的绳子不能超过螃蟹自身重量的5%，查到就处罚，放心买啦。”

回家的路上，街边的路灯陆续亮了起来，陈梦洁对记者说：“实惠、省心、放心的购物体验太棒啦，希望年年都能轻松拎起‘菜篮子’！”

（记者 马跃华）

(责编：鲁婧、杨迪)

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