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从田间地头“飘”来的味道 真香！

人民网 王绍绍
2023年01月26日10:03 | 来源：人民网
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日丽风和春浩荡，岁转阳春气象新。从高原到密林，从田间到地头，各地新农人用短视频、直播等“新农活”展示着一年间的丰收景象，喜气洋洋地欢度2023癸卯兔年春节。

腊肉炒蒜苗、烟熏腊肠、萝卜干……新农人们拿起一台手机、几筐农物，为大家带来特色年货，抒发着他们对脚下土地的深切依恋，召唤着回家路上的游子，联结起无数远方的人们。

在乡村振兴的道路上，农民们耕耘奋斗、喜悦收获，探索新观念、新方法，钱包越来越鼓、增收致富的路子越走越宽。

青海都兰：昆仑山下枸杞红

90后女孩牛梦琳的家在青海柴达木盆地东南角的一个农场里，距离109国道8公里，位于青藏高原的东北缘柴达木盆地。站在农场往远处望，可以看到巍峨的昆仑山。

这里的人们以种植枸杞为生。长日照与强紫外线为枸杞的成长提供了先天优势，枸杞的生长周期长，果肉厚、汁水足。

“今年，我参加了选品、售后、物流等直播电商环节的培训，订单比去年更多啦。”牛梦琳露出了可爱的笑容，过去一年里，她扩大电商销售渠道，全年销售成绩亮眼，还用高于市场的价格，将其他农户种的枸杞收来，帮助他们开设账号、增加销路。工厂发货量明显上升，许多曾经没有工作的家庭主妇得到机会，走出家门就业。

农场种植的红枸杞。人民网王 绍绍摄

“以前，枸杞农户们基本是在‘靠天吃饭’。”牛梦琳说，枸杞每年9月丰收，到第二年的3月是售卖黄金期。如果半年内没能把摘下的枸杞卖出去，一旦超过4月气温上升，枸杞容易返潮结块，当年的新鲜枸杞只能当作陈货售卖。同时，信息不对称导致供大于求、收货商欠款等情况发生，农户一年的辛苦可能付之东流。

5年前，在一次偶然的聊天中，牛梦琳第一次听说短视频。朋友建议她把种枸杞的过程拍下来，把货卖给网友。就这样，网上多了一个“漠里姐姐”，快乐地记录与分享自己在农场的生活，视频里，她戴着遮阳帽站在地里观察枸杞长势，和妈妈开着车去县城送货，与哥哥一起用大锅炖羊肉。

新的一年，牛梦琳期盼着更多的农户提高种植质量，让更多人了解这些生长在青藏高原、被昆仑山雪水滋养的诺木洪枸杞。

贵州铜仁：藏在酸汤里的乡愁

2022年，贵州小伙莫志林根据传统食材研发出新产品，主打酸汤调料和糟辣椒火锅底料。他在短视频账号下放了产品链接，糟辣椒火锅底料卖出了10万单，酸汤调料卖了4万单。

“贵州人嗜酸，最为常见的便是红酸汤，用红线椒和特有的番茄‘洋辣子’，加高度白酒，封入坛中，再发酵。用红酸汤做成的酸汤鱼，先酸后辣，是贵州人想念的味道。”出生于贵州铜仁陈家寨村的莫志林生动地描述着酸汤的美味。

他认为自己是一个有乡土情结的人。在外打拼的日子，他怀念村里的简单生活，村民们种地、劳作，大家在统一的饭点吃饭，各家各户会串门、互相夹菜。他还想念家乡的美食，腊肉、米豆腐，农家菜，回味无穷。因此，他的新年愿望是，有更多在外漂泊的游子像他一样回乡创业，“不是只有外面的世界才有机会”。

当年，莫志林第一次辞职回家时，父母打来电话好一顿训。在父母眼里，在外混得差、没本事的人才会回家。

但莫志林相信，脚下的土地会给他回馈。带着三个童年伙伴组成四个人的拍摄小团队，他们创建了“念乡人周周”这个账号。在谷雨时节，他们光脚跳进泥地里，人工翻土、插秧、育苗。四人先用钉耙翻土，再拉起一块长木板，把土地弄平整。看见藏在田里的泥鳅，莫志林兴奋地一把抓住，对同伴说：“今天又能做一顿好的。” 

他们把这些乡间美食搬上直播平台，很多人说在视频里看到了乡愁。

团队在田地里拍摄。人民网王 绍绍摄

今年，莫志林注册了新账号，正儿八经卖起了山货，已聚集起超25万粉丝，他相信内容带动卖货能够兼得。

“在新的一年，我的梦想就是聚合无数有念乡情节的人。”莫志林表示，希望看到视频的人能够喜欢当地的美食、美景，认同他们的生活理念。未来，他们计划推出更加具有品牌力的当地土特产品。

湖南涟源：不设限的中年白领

龚红玉今年37岁，有一对儿女。当年回乡创业被熟人议论的她，通过持续不断地耕耘抖音电商，账号粉丝达到532万。线上小店里，腊肉、剁椒、豆干、酸枣饼都在持续热销中。

短视频拍摄剁椒藠头。图源：视频截图

“我们还卖加了酸枣的红薯干，通过加工食品，为村里更多的妇女增加收入。”龚红玉说，她请来了农业大学专门研究薯类的专家来指导，让种植红薯更加科学。她还正在琢磨将家乡特产产业化生产售卖，把村民集合起来种一种农作物，提高规模效应。

龚红玉曾是一个标准的城市白领，大学毕业后进入传媒行业7年，之后个人创业5年，在长沙如鱼得水。2019年回到家乡涟源后，她下地务农，重做农民。她用镜头记录湖南的村镇和乡村美食，不过三个月的时间，她开设的账号@湘野红姐就有了十几万粉丝，一年卖出很多土特产。

有一回，龚红玉拍摄了高海拔红薯的视频，帮助伏口镇山里村民卖出了红薯和红薯条5万斤，高山小黄豆和黑豆2万斤。种地的老人收到钱，握着她的手不松开，“你明年还要来收哦。”

2020年3月，龚红玉帮助受疫情影响餐饮企业的上游生产商，销售了滞销半成品菜25万元。4月，她又带货桥头河萝卜，直播卖出10万包“香辣萝卜”。与湖南食品加工厂合作，卖出1000多万包豆干，娄底生产的就有500多万包。她带货的新化剁椒藠头，单场直播卖出30多万元，30天销售额超过50万单。

“我喜欢农村，也很高兴能为家乡做一点事。”龚红玉自豪地说，不管走多远，她始终是农村人，期盼着能让更多年轻人看到乡村的希望。

数据显示，2022年上半年，全国农村网络零售额9759.3亿元，同比增长2.5%，“数商兴农”成为农村电商发展的新方向。千千万万个新农人传递着他们的家乡味道，让远在各地乡村、尚未被更多人看见的优质农特产出山，走向全国消费者和更大的市场。（实习生施懿芝对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、吕骞)
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