新华社北京1月26日电（樊曦、吴梦桐）记者26日从中国铁建股份有限公司了解到，今年春节期间，许多工程建设者坚守一线，助力多地工程建设跑出兔年“加速度”。

在华北，北京地铁12号线所有车站和隧道区间的建设进度均已超过九成，标志着地铁12号线已进入施工建设收尾阶段。据参与设计单位中铁五院项目负责人郎瑶介绍，北京地铁12号线全长约29公里，是横穿首都北部的东西向骨干线路。

春节期间，为保障工程安全与进度，同时不影响城市道路通行，在蓟门桥站地下施工现场，200余名设计、施工人员坚守一线，实时关注监测数据，防范涌水、涌沙、沉降过大等突发风险，加强技术指导，优化施工方案。

在山西，由中铁十九局参建的亚洲规模最大的单体露天铁矿——太钢袁家村铁矿项目也传来好消息。据中铁十九局项目负责人王继野介绍，春节期间，450余名建设者坚守岗位，运用自主研发的智控采矿管理平台，监控采场、运输、爆破全流程作业，同时采用无人驾驶纯电动自卸车运输矿石，每天矿石开采量达7.3万立方米，全力确保了钢铁生产供应。

在华东，在浙江宁波舟山港六横公路大桥二期工程施工现场，双屿门特大桥通航孔主墩桩基施工正在紧张有序进行。此前，建设者将一根直径3.5米、长34.8米、重93.9吨的永久钢护筒顺利打入主墩水域位置，拉开了主墩桩基施工的序幕，为双屿门特大桥主体结构施工打下坚实基础。

据参建单位中国铁建港航局项目负责人伍敏介绍，宁波舟山港六横公路大桥二期工程是连通宁波和舟山六横岛的陆路通道，包含双屿门特大桥和青龙门特大桥两座世界级跨海桥梁。其中，双屿门特大桥连接六横岛与佛渡岛两座独立海岛，跨度1768米，是国内最大跨度跨海桥梁。

在西南，由中铁十五局参建的云南勐关高速公路建设顺利推进。据中铁十五局项目负责人张博介绍，春节期间，百余名建设人员坚守现场，加快公路边坡防护、路基填筑、桥梁桩基、涵洞浇筑施工。

勐远至关累口岸高速公路是关累口岸与昆曼大通道之间的重要连接线，建成后对西双版纳州以及云南主动融入和服务国家“一带一路”倡议，加快沿边开发开放，促进区域经济社会发展具有重要意义。

(责编：袁勃、杨光宇)

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