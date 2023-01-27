原标题：有一种年味叫“太保服务”

“没想到大年三十的深夜，你们的服务还是那么便捷贴心！”

除夕的深夜，从外地赶回家的王先生不小心碰撞停车场的柱子，新手王先生第一次出险，不知所措的他抱着试一试的心态拨打了95500报案电话。除夕夜仍在值守的中国太保产险四川分公司查勘员喻攀接到报案后，第一时间联系客户并火速前往现场，通过查勘后排除相关风险，确定车辆安全性，详细告知理赔流程，全部完成已是大年初一的凌晨。王先生感动地连连点赞。

“是太平洋保险吗？我急用钱，但万能账户却用不了……”同样在除夕，中国太保寿险河南分公司李双玲接到客户佘女士的一通电话，佘女士从外地返乡，由于不会操作万能账户而焦急万分。李双玲放弃与家人团聚，主动在营业厅值守，帮助佘女士在太平洋寿险公众号中完成高级认证，随即详细讲解万能账户领钱的具体操作流程和注意事项。业务办理成功后，佘女士连连感谢，“没想到我一个电话，大年夜还能获得你们的全流程服务！”

春节，阖家团圆的日子。却有那么一群太保人，他们的身影覆盖城市、乡间的每一个角落，归途变坚守，团聚变值守，他们依然像往常一样奔赴公路、医院、社区……用最贴心的问候，最温暖的服务，守护每一位客户，将新年美好的祝福，写在了平凡而又重要的工作岗位上。

守护团圆路

大年三十，中国太保产险江苏分公司的王同悦仍然忙碌在服务一线，上午10点多，王同悦接到客户顾先生的报案，在开车回家途中出险，与一辆白色轿车相撞，两车前部损伤严重，无法行驶。接到报案后，王同悦一边火速赶往现场，一边电话安抚客户，并主动联系值班民警。考虑到车辆已无法行驶，王同悦建议由中国太保安排合作单位清障车辆施救安排合作单位对接维修，顾先生欣然同意。车辆施救完成后，顾先生正发愁今年又要在路上过年了，王同悦主动提出送客户回老家，顾先生激动地说，想不到在这除夕夜遇到糟心的事故，却收获太平洋保险如此暖心的服务。面对顾先生的连连感谢，王同悦却笑着说，为你们的团圆保驾护航是我们最开心的事！

同样春节期间，中国太保产险北京分公司查勘员曹岳路遇一辆前机盖打开的车，司机正在旁边焦急地打电话求助。曹岳随即靠边停车，告知自己是中国太保的车险理赔查勘员。得知车辆电池亏电，无法启动。曹岳第一时间调整车辆位置，从工具箱拿出搭电线，用专业娴熟的动作对故障车辆进行搭电。客户感动地说，一定要把这么专业周到的太保服务介绍给身边更多人！

为了让更多人度过祥和幸福的春节，中国太保产险开展主题为“护航团圆路，相伴太好赔”车险理赔假日服务，持续进行人伤“心年行动”，全面推广人伤“医管家”掌上垫付、线上快赔、云调解等服务；同时，设立高速服务区现场服务网点，派驻救援设备齐全的查勘车辆及经验丰富的“公路侠”，提供保险咨询、车险理赔、简易救援等贴心服务，守护更多人团圆路上畅通无阻。

护航“安薪”年

在新春佳节来临之际，中国太保产险广东惠州中支工作人员加班加点，积极配合住建局及人社局完成627万元农民工工资保险赔款支付，保障农民工工资及时足额发放，为寒冷冬日增添了浓浓暖意。

临近年关，中国太保产险广东惠州中支接到惠城、惠阳、仲恺建筑公司拖欠工人工资的报案。在外奔波忙碌一年，谁都不愿“两手空空”返乡。接到报案后，守住农民工的“钱袋子”，让农民工欢欢喜喜回家过年，成了中国太保产险惠州中支的“心头事”，必须以最快速度支付赔款，让农民工“安薪”过年！

中国太保产险快速实行总、分、中支公司三级联动，在报案单位所在地区的住建局及人社局的协调下，第一时间整理理赔资料，并在春节前完成627万元农民工工资赔款支付。在理赔服务的工程中，相关政府部门对中国太保高效、专业的理赔服务高度认可，也进一步体验了太保服务在助力实体经济，服务美好生活，优化新市民就业环境，增强新市民获得感、幸福感、安全感方面的“责任、智慧和温度”。

时刻“芯”服务

“你好，我母亲患病瘫痪在家，急需治疗，我还在异地，可能来不及赶回母亲家中搜集资料申请理赔，快过年了，这可怎么办？”中国太保寿险广东珠海中支调查员潘填锋接到赵女士的电话，隔着电话都能感受到她急切、忧虑、焦躁的情绪。

潘填锋第一时间安慰道，“您不要着急，我们公司可以通过线上提交理赔申请，我添加您的微信，远程指导您提交线上申请就可以了。”线上理赔申请在提交病历资料环节卡住了，赵女士手上没有相关资料，也无法到医院复印病历。

“这笔理赔金就是老人家的救命钱，我必须尽一切努力帮助他们。”潘填锋详细了解了客户前期治疗的相关信息，做好充分的个人防护措施下，第一时间赶到了医院，辗转几个科室找到主治医生，拿到了客户的理赔资料并迅速上传系统。当天下午，客户就收到了10万元理赔款。

结案后，潘填锋再次致电赵女士确认是否收到理赔款时，赵女士声音哽咽：“我还以为肯定要等到年后，想不到你们还是那么快捷周到，感谢你们，感谢当年选择了太平洋保险。”

同样是临近年关，中国太保寿险江苏淮安中支接到客户孟先生电话，孟先生表示自己名下有一份保险已满期多时，因为身体原因，无法亲自前往柜面办理满期给付，不知如何是好。中国太保寿险江苏淮安中支工作人员马淑宁和张晓红获悉后，第一时间来到孟先生家中，在慰问孟先生身体状况后，协助其绑定“太平洋寿险”官方微信，并手把手教客户如何使用，帮助办理好满期给付业务。孟先生感动地说，没想到在天寒地冻的岁末年初，太保服务还是那么温暖，为客户着想。

(责编：董童、李源)

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