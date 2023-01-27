我国最北机场恢复通航
2023年01月27日18:09 | 来源：新华社
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1月27日，历经20多个月的停航改扩建施工后，中国最北机场漠河古莲机场恢复通航，标志着通往“中国北极”的“空中通道”正式恢复。
飞机停在漠河古莲机场。（受访单位供图）
27日12时10分，漠河机场改扩建施工后的第一个航班，成都航空EU1895次航班在漠河古莲机场平稳降落，意味着大批南方游客可以通过空中航线，开启轻松的寻北之旅。
据了解，漠河机场改扩建项目总投资8.05亿元，改扩建后，跑道延长至2800米，共开通哈尔滨至漠河、哈尔滨经停加格达奇至漠河两条航线。今年还将力争开通漠河至北京、长三角、珠三角的航线。
旅客到达漠河古莲机场（受访单位供图）
漠河机场复航后，机场综合保障能力进一步提升，可满足年旅客吞吐量47万人次、货邮吞吐量731吨、飞机起降量5596架次的使用需求，将有效提升漠河旅游旺季的交通运力，拉动大兴安岭林区经济社会发展。（记者徐凯鑫）
(责编：袁勃、杨光宇)
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