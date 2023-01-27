人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国最北机场恢复通航

2023年01月27日18:09 | 来源：新华社
小字号

1月27日，历经20多个月的停航改扩建施工后，中国最北机场漠河古莲机场恢复通航，标志着通往“中国北极”的“空中通道”正式恢复。

飞机停在漠河古莲机场。（受访单位供图）

27日12时10分，漠河机场改扩建施工后的第一个航班，成都航空EU1895次航班在漠河古莲机场平稳降落，意味着大批南方游客可以通过空中航线，开启轻松的寻北之旅。

据了解，漠河机场改扩建项目总投资8.05亿元，改扩建后，跑道延长至2800米，共开通哈尔滨至漠河、哈尔滨经停加格达奇至漠河两条航线。今年还将力争开通漠河至北京、长三角、珠三角的航线。

旅客到达漠河古莲机场（受访单位供图）

漠河机场复航后，机场综合保障能力进一步提升，可满足年旅客吞吐量47万人次、货邮吞吐量731吨、飞机起降量5596架次的使用需求，将有效提升漠河旅游旺季的交通运力，拉动大兴安岭林区经济社会发展。（记者徐凯鑫）

(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜年货送到家 快递不“打烊”
　　“今年春节不打烊，一定要让大家都及时取到年货，欢欢喜喜过大年。”陶琳是河南省焦作市快宝驿站服务点的负责人，这里临时存放着周边居民不方便收取的快递，等大伙儿有空时再来取。…
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部