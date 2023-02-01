原标题：创新优化！首个核能科普创新工作室在中核武汉揭牌

1月30日，中国核电在中核武汉举行首个核能科普创新工作室揭牌仪式，旨在更好地落实党的二十大关于加强科普能力建设的战略部署，加快核能科普宣传创新优化，更好赋能中国核能产业高质量发展和核科普知识的传播，也标志着中国核电创新科普工作迈出了产业化开发的新步伐，形成了数字化推进的新载体。中国核电党委副书记张国华，中核武汉党委书记、董事长吴岗等共同见证揭牌仪式。

中国核电方面指出，公司高度重视核能科普工作，历时十年打造了国内首屈一指的“魅力之光”核科普品牌，并上线了国内首个核电文创店及“双C”萌宠卡通形象，引发了广泛关注。“双碳”目标和数字化转型背景下，核能科普宣传工作正迎来新的机遇和挑战。

中国核电还表示，2023年是中核集团的创新优化年。中国核电将以此次揭牌仪式为契机，发挥核能科普创新工作室的开拓和示范作用，坚持“需求牵引、上下联动、左右协同、开放共赢”，落实“共商、共创、共享”的机制设计，更好带动核能科普原创优质内容生产的产业化开发，打造优质核能科普知识创作供应平台，培育产业化做好核能科普的生态系统，为我国核能事业创新发展、安全发展作出更多贡献。

据悉，中核武汉是中国核电所属成员单位，也是我国核电运行技术的专业支持单位，设有虚拟仿真与公众宣传技术部，在核电站虚拟仿真领域拥有首屈一指的市场占有率。依据此核心专长，结合核心客户的核能科普需求，中核武汉开发形成了系列科普产品，成功服务了国家军事博物馆、中国核工业科技馆、秦山核电、山东核电科技馆等展厅建设及展品研制服务，积累了深厚的核能科普项目设计开发经验，形成了成熟的核能科普知识体系。

2022年中核武汉已成立核科普创意工作室，并依托“国际化、多样化、年轻化”人才优势和技术研发优势，加快了科普内容生产向品牌化转型步伐，作为唯一技术支持单位承接了中国核能行业协会委托的首个核能云端博物馆的策划、实施工作，目前进展顺利。依托该项目，中核武汉设计了核科普系列IP，完成了公宣产品艺术创作标准化工作，后续也将为核能科普创新工作提供强有力的支持。

(责编：董童、李源)

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