人民网记者 车柯蒙、王天乐

据文旅部测算，春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，恢复至2019年同期的88.6%；国家电影局1月28日发布的数据显示，2023年春节档电影票房达67.58亿元，取得影史春节档票房第二的好成绩；增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势……

2023年新春，疫情防控进入新阶段后的第一个春节，也成为洞察我国消费市场的重要窗口。春节假期，我国吃住行游购娱等需求快速释放，消费相关行业明显复苏，我国市场的强大韧性和巨大空间得以展现。

“今年春节档的开门红，让我们看到，生活的烟火气回来了；也让我们对未来更有信心，观影消费和文化娱乐消费的增长将是必然趋势。”万达电影副总经理兼综合管理中心总经理李劲波在接受人民网记者采访时表示，今年春节档佳片云集，整个市场从初一到初七都有不错的票房产出。

“作为疫情防控进入新阶段后的第一个春节，回老家过年的人似乎比往年都更多，返乡的趋势也带动了 3-5线城市的返乡观影热潮。”李劲波说。

“整个春节假期，我们门店非常忙碌，一直在爆单，剥水果的同事一直没闲下来过。”喜茶上海港汇恒隆广场店的调茶师霍明昌则表示，随着新茶饮受到更多消费者喜爱，行业未来发展也会越来越好。

在记者采访过程中，“客流量大”“人气回暖”“忙碌”成为了消费行业从业者们口中的高频词。兔年消费市场迎来开门红，这波消费热潮又能持续多久？

值得注意的是，春节假期刚过，从中央及各地政府召开的会议中不难看出，“消费”已经成为下一阶段经济工作的抓手之一。

1月28日召开的国务院常务会议提出，“乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力”“加力扩消费”，并从各方面部署多重举措。上海、广东、山东、辽宁等多个省份以召开会议或发布行动方案等形式，吹响“全年加油干”的号角，在各地部署中，促消费成为今年地方经济发展的重要抓手。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受人民网记者采访时表示，今年春节，我国线下消费得以复苏，一方面对相关产业提出了更高的供给要求，另一方面也反映出我国消费市场的韧性所在。

“春节假期消费市场的火爆，与其说是消费者‘报复性’消费，不如说是中国消费市场韧性的体现。”盘和林表示，新一年，我国把恢复和扩大消费摆在优先位置，将推动内需潜力不断释放，从长期来看，消费领域新业态的兴起为市场注入新的动能，未来，财政货币政策将更加注重民生领域，民生保障提升和收入提升奠定了我国消费市场长期繁荣的基础。

(责编：杨曦、吕骞)

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