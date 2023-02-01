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同比增长超4% 三峡船闸今年1月份货运量超1322万吨

2023年02月01日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团流域管理中心获悉，今年1月份，三峡枢纽通航货运量1336万余吨，创三峡枢纽航运1月份货运量新纪录，其中三峡船闸货运量1322万余吨，为投运20年来1月份货运量最大值，与去年同期相比增长4%以上。

其中，春节假期，三峡船闸运行212闸次，同比增长13.98%；通过船舶742艘次，同比增长13.62%；三峡船闸货物通过量304.71万吨，同比增长14.2%，发挥了三峡工程枢纽通航效益。

三峡船闸上游全景。汤伟摄

业内人士表示，长江航运是沟通我国西南、华中、华东及东南沿海地区的交通大动脉，是沿江地区经济发展的重要支撑。作为三峡枢纽工程的重要通航建筑物，三峡船闸、三峡升船机在促进航运相关产业发展、降低航运成本、提高船舶航行和作业安全度等方面发挥着作用，成为服务长江经济带发展的重要物流通道。

船舶准备通过三峡船闸。汤伟摄

今年1月，长江干线上中游航道水位下降，加上冬季大风、大雾等天气因素，水上通航环境比较复杂。“三峡集团流域管理中心与长江三峡通航管理局密切合作、精准调度、精心运行，优化三峡枢纽船舶调度，强化过闸船舶联动管控，严格实行100%安全检查，有效保障枢纽运行安全和船舶过坝安全。” 三峡集团流域管理中心有关负责人表示。

船舶驶入三峡船闸。汤伟摄

据介绍，2022年，三峡船闸共运行1.04万闸次，通过船舶4.06万艘次，累计货运量达到1.56亿吨，同比增长6.78%，创历史新高，发挥了三峡工程通航效益。

(责编：杨曦、吕骞)
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