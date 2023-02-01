新华社北京2月1日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，农历新年以来全国快递业务量连续稳步上涨，1月29日以来连续三天每天超3亿件，1月31日全网揽收量达到3.58亿件，恢复到日常水平。

国家邮政局表示，这些数据展现出快递业的强大恢复能力和发展韧性，折射出我国消费市场需求加快释放、经济发展充满活力的态势。当前，快递业的“春节模式”已结束。随着快递市场呈回暖向好态势，新的一年，快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

快递业一头连着生产供给，一头连着消费需求，被称为经济发展与消费活力的“晴雨表”。国家邮政局表示，快递业的快速恢复得益于我国经济的强劲回暖和消费潜力的持续释放，也得益于快递业的提前谋划、全力以赴。特别是邮政管理部门大力推进保通保畅和复工返岗工作，提前指导企业做好人员储备，节后迅速启动复工准备，及时掌握企业用工需求，帮助企业填补用工缺口，确保行业运行畅通有序。

(责编：袁勃、牛镛)

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