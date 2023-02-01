人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国企重组整合步入活跃期，哪些领域值得期待？

2023年02月01日22:30 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月1日电 题：国企重组整合步入活跃期，哪些领域值得期待？

新华社“新华视点”记者王希

中国宝武重组中钢集团、新钢集团，中国矿产资源集团揭牌成立，新能源、医疗、管网、检验检测等领域资源整合密集落地……最近一个时期，国有企业重组整合呈现提速加力的态势。这项改革给国有经济布局和国有企业发展带来了什么？2023年哪些具体领域的资源重组值得期待？“新华视点”记者对此进行了调研采访。

中国三峡集团、中交集团水利电力建设资源专业化整合项目签约仪式1月14日举行。国资委供图

央企重组整合按下“加速键”

进入2023年，中央企业战略性重组和专业化整合迈出新步伐——

1月14日，中国三峡集团与中交集团签约，三峡集团旗下中国水利电力对外有限公司拟重组进入中交集团，成为其全资子公司。

1月10日，央企整合“一日双响”：当天上午，国家电网与国家电投举行管理权交接仪式，国内生物质发电领域头部企业国能生物重组进入国家电投；随后，中国电建与通用技术集团签约，中国电建旗下的医疗机构将加入通用技术集团。

更早之前的1月6日，国资委举办中央企业新能源智慧运维服务合作项目集中签约仪式，涉及14家央企的22个光伏发电和风电项目。

这是央企重组整合按下“加速键”的一个缩影。据了解，在2022年，共有37家中央企业25组专业化整合项目分两批开展了集中签约。

“这几年，特别是去年，中央企业重组整合动作不断、成果频出，力度大、模式新、效果好，可以说是前所未有的。”国资委秘书长、新闻发言人彭华岗评价说。

在更长的时间维度上观察，这一领域改革向纵深推进的态势更为清晰。党的十八大以来，先后有27组49家央企实施战略性重组，新组建中国航发、国家管网集团、中国电气装备、中国物流等企业，国资委监管的央企数量从10年前的117家调整至目前的98家。

值得注意的是，除了央企之间的整合如火如荼开展外，央企与地方国企、地方国企之间的重组整合也有不少新谋划、新突破。

2022年底，中国航材集团与海南省国资委开展通航产业专业化整合，中国通用航空有限责任公司以无偿划转方式成为海南省第一家“中字头”企业。

此外，河北加快整合港口资源；山东坚持“一主业一主体”，组建了省环保发展集团、省体育产业集团等特色优势企业；四川将重组整合纳入企业年度经营绩效考核，推动打造了蜀道集团、机场集团等一批支柱企业。

重组整合缘何成为当前国企改革的“重头戏”？

彭华岗表示，推进央企战略性重组和专业化整合，是加快国有经济布局优化和结构调整的重要举措，对于维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

从近期实践看，国资央企以加速重组整合为抓手，优化国有经济在关键领域布局的意图十分明显。

例如，中企联合油脂有限公司日前正式亮相。这家新国企由中粮集团公司与中储粮集团公司共同组建，是两大粮食央企协同合作、筑牢粮食安全“基本盘”的具体举措，也是落实国有经济布局调整优化、发挥国有经济战略支撑作用的创新实践。

矿产资源是“工业的粮食”。去年7月份，中国矿产资源集团揭牌。“在资源安全日益重要的背景下，组建中国矿产资源集团，有利于用好国内国外两个市场、两种资源，打造世界一流矿产资源综合服务企业，增强铁矿石等资源保障能力，进一步维护产业链供应链安全。”彭华岗说。

与此同时，大范围、全方位、跨行业的整合重组使得相关企业主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出。

去年12月末，中国宝武与中钢集团正式启动战略重组。这是党的二十大之后央企集团层面的第一例战略性重组。业内认为，两家企业同属钢铁产业链上下游，战略契合、优势互补，在研发创新、资源保障、新材料升级等方面协同空间大、潜力足。

这是中国宝武在战略重组和专业化整合方面的最新实践。“十三五”期间，这家钢铁巨擘基本一年并购整合一个千万吨级钢铁企业，就在启动重组中钢集团的当日，新余钢铁完成了工商注册，正式加入了中国宝武大家庭。

“在实践中我们深刻认识到，没有联合重组，就形成不了建设世界一流企业所需要的经营规模和竞争优势；没有重组后的整合融合，就不可能全面提升管理效率、经营效益和企业的市场影响力、控制力。”中国宝武董事长陈德荣说。

清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎表示，实施重组整合，一方面是为了通过整合实现规模经济，另一方面是希望实现资源的深度融合、创新使用，提升发展的质量效益。其中，专业化整合提高了产业集中度，不少行业领域和区域的无序竞争、同质化经营问题得到明显化解。

更多整合“新动作”正在酝酿

2023年开年以来，央企专业化整合动作不断。国资委党委书记张玉卓在日前举行的央企负责人会议上表示，着眼加快实现产业体系升级发展，深入推进国有资本布局优化和结构调整，是今年国资央企的重点任务之一。

此次会议提出，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，引导优化国有资本布局投向，并明确“要制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引”。

1月中旬召开的地方国资委负责人会议也释放出清晰的信号——要强化国有企业在医药医疗、健康养老、应急保障等民生领域有效供给；要深入推进战略性重组和专业化整合，围绕地方重点产业实施战略性重组，加快形成央地国企联系紧密、协同顺畅、资源共享、优势互补的发展格局。

据了解，今后一个时期，国资央企将重点围绕“突出实业、聚焦主业、做精一业”的目标，从“进、退、整、合”四个方面加大力度，推动央企重组整合取得更大成效。

所谓“进”，就是要瞄准高水平、导向性，支持推动国有资本协同合作，促进固链、补链、强链、塑链；“退”就是要持续推进央企“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效资产、无效资产）业务退出，做好产能过剩行业整合。

“整”就是积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合，避免重复投资和同质化竞争；“合”是支持中央企业按照市场化、法治化方式，加强内部资源深度融合，形成强大合力。

“重组整合要以高质量发展为目标。”周丽莎表示，无论央企怎样整合，最后还是要落到深化改革、创新发展这个根本点上来，放大整合效果，切实提高国企市场竞争力。

(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多家交易所就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）据证监会消息，近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部