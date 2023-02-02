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推动老字号创新发展 培育壮大“百年老店”——我国加快推动老字号示范创建

2023年02月02日00:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月1日电 题：推动老字号创新发展 培育壮大“百年老店”——我国加快推动老字号示范创建

　　新华社记者潘洁、谢希瑶

　　老字号是我国工商业发展历史中孕育的“金字招牌”。商务部等五部门近日联合印发的《中华老字号示范创建管理办法》1日对外公布。管理办法出台的背景和意义是什么？怎样推动老字号创新发展？商务部当天举行专题新闻发布会介绍有关情况。

　　《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提出，“打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌”。

　　商务部副部长盛秋平在发布会上介绍，目前我国有中华老字号1128家、地方老字号3277家，其中有701家中华老字号创立至今超过100年。从行业看，老字号广泛分布在食品加工、餐饮住宿、居民服务等20多个领域；从规模看，全国老字号年营业收入超过2万亿元，在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面发挥着重要作用；从国际上看，重视对老字号保护支持是普遍做法。

　　盛秋平说，老字号在满足居民消费需求方面发挥着重要作用。我国作为全球第二大经济体、第二大消费市场、货物贸易第一大国，有条件、有能力、也有必要培育壮大一批我们自己的“百年老店”。

　　为充分释放老字号创新活力，《中华老字号示范创建管理办法》聚焦充分发挥老字号在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面的示范引领作用，对中华老字号示范创建的总体要求、基本条件、申报认定、动态管理等内容作出明确规定和要求。

　　商务部流通发展司副司长李刚介绍，此次出台的管理办法有三个特点：一是形成部门联合推动的工作合力，二是将可持续发展摆在更突出的位置，三是建立了“有进有出”的动态管理机制。

　　管理办法对中华老字号应当具备的基本条件作出明确规定：品牌创立时间在50年（含）以上；具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征；面向居民生活提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务；在所属行业或领域内具有代表性、引领性和示范性，得到广泛的社会认同和赞誉。

　　“相比此前要求中华老字号必须是创立在1956年以前，管理办法调整为品牌创立时间在50年（含）以上。”李刚说，可以预见，除在历史上家喻户晓的老品牌，将来会有很多耳熟能详的新品牌成为中华老字号。

　　管理办法明确，商务部会同相关部门原则上每3年认定并公布新一批次中华老字号名录；原则上每3年对中华老字号开展复核。

　　“中华老字号的‘荣誉’不是一劳永逸的，更不能躺在功劳簿上‘摆资历’‘吃老本’。”李刚说，对于拒不履行相关义务、出现违法违规行为的，将分门别类采取约谈整改、暂停权益、直至移出名录，来确保中华老字号“金字招牌”的成色。

　　老字号承载着丰富的文化遗产，是弘扬优秀传统文化的重要载体。记者从会上了解到，全国共有356处老字号旧址、7000余处与老字号相关的遗存被登记公布为不可移动文物；1128家中华老字号企业中，有近800家涉及非遗项目，其中87家本身就是国家级非遗代表性项目的保护单位。

　　针对挖掘老字号历史文化资源、加强老字号文物保护利用，国家文物局文物古迹司司长邓超说，今年在筹备启动第四次全国文物普查，系统调查梳理老字号旧址等文物资源；强化老字号文物系统性保护，高质量实施文物修缮工程；鼓励老字号文物以博物馆等形式向公众开放，开发文化创意产品等。

　　谈及加强老字号传统技艺保护传承，文化和旅游部非物质文化遗产司副司长李晓松说，下一步，将继续支持符合条件的传统工艺企业列入中华老字号名录，将符合标准的中华老字号认定为国家级非遗生产性保护示范基地；加强对中华老字号所涉及非遗项目的分类保护；加强老字号人才培养工作，支持院校举办面向老字号代表性传承人和从业者的专题研培班等。

　　质量是品牌的生命。市场监管总局质量发展局副局长张蕾蕾说，将大力推动老字号企业建设全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系，引导老字号企业积极开展质量提升行动，着力突出标准引领，强化质量监管执法，以质量跃升促进品牌持续发展，创造出更多的中国精品、中华老字号。

　　针对近年来部分老字号被诟病“倚老卖老，价贵难吃”的问题，李刚说，依法合规是中华老字号企业发展的底线，将对扰乱市场秩序、造成社会不良影响、列入经营异常名录的企业，该约谈的约谈，该整改的必须整改。

　　“中华老字号好不好，必须由人民说了算。”李刚说，将密切跟踪企业市场表现，特别是消费者评价，让每位消费者都能参与到中华老字号的管理中来，也给真正受到人民群众喜爱的老字号品牌营造更好的发展环境。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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