本报记者 邱海峰

春节假期刚过，天南地北的生产线上处处是忙碌景象，各类企业铆足了劲儿——

在山东，流水线上液晶电视成品鱼贯而出；在江苏，刚投用的数字化改造工厂单日产量增升20%以上；在上海，数千辆“中国造”新车下线驶向海外……

新冠疫情发生以来，中国不仅奋力稳住经济大盘，而且以“中国制造”的硬核实力，为稳定全球产业链供应链发挥了关键作用。眼下，随着疫情防控转入新阶段，企业生产加快恢复，“中国制造”开足马力，“你永远可以相信中国制造”的声音更加响亮。

“生产线上大伙劲头十足”

1月28日，节后开工第一天，位于山东省青岛市的海信黄岛信息产业园已满负荷运转。机械臂旋转舞动，液晶面板精准卡入背光单元；3000多名工人协同作业，产品参数达到预定状态；物流车往来穿梭，一箱箱电视成品入库待发。“生产线上大伙劲头十足。”海信视像科技股份有限公司副总裁李炜介绍，当日计划任务完成率达到100%，65英寸及以上电视生产了近万台。

去年，受疫情反复影响，海信视像生产一度受阻。“特别是4月份，原材料供应、产品外运都出了问题。好在各项纾困政策及时出台落地，产业链供应链很快畅通。”李炜说，“今年一季度85英寸及以上产品的订单比去年同期大幅增加，旺起来啦！”

迎难而上，奋力突围，“中国制造”展现强劲韧性。过去一年，外界曾对中国产业链供应链的稳定性表示担忧，但中国顶住压力，稳链固链，全国工业增加值、制造业增加值分别达到40.2万亿元、33.5万亿元，均居世界首位。进入2023年，政策加力，生产向好，中国的产业组织能力和产业链韧性进一步凸显。

强支持——浙江星辉新材料科技有限公司开年拿下1亿多元信用授信。“复工复产加快，采购原材料、产品研发需要更多资金。银行对实体经济的支持力度加大，我们更有底气了。”该公司董事长曾国伟说。

增运力——“最近活儿比前一阵子多了不少，我们更忙了。”货车司机范超说，“手头这车货运到大连后，还要立马装一车玻璃纤维运往南方。”

赶订单——江西南昌中昊机械有限公司200多名员工大年初四已返岗。“近来，上游企业对机械部件配套产品需求激增，一季度订单量已增长10%。”公司综合管理部负责人杨海涛介绍。

1月31日，国家统计局发布的数据显示，1月份中国制造业采购经理指数（PMI）升至50.1%，重返扩张区间，制造业景气水平较快回升，企业信心明显增强。

“在研发上从未松劲”

“相信中国制造”，在于其韧性，也在于其闯劲。

“雅砻江两河口项目，500kV大容量解体式变压器，一次试验成功！”在辽宁省沈阳市铁西区，特变电工沈阳变压器集团有限公司的试验站内传出喜讯。随着试验顺利进行，中国水电光伏项目即将实现首次对大容量解体式变压器套管等级进行提升。

另一边，厂区北部的研发生产制造基地，人头攒动，机器轰鸣。聚焦“卡脖子”领域，公司新投资建设的这一项目还有1个多月就将投产。

大容量变压器曾长期依赖进口，而今，从金沙江下游的白鹤滩水电站到世界最大海上换流站三峡如东海上风电柔性直流输电项目，众多国家重点工程上都有沈变研发生产的变压器身影。“这几年，即使受疫情冲击，公司在研发上从未松劲。”沈变公司工会主席肖峰说，“特高压设备已成为继高铁后又一张‘国家名片’，远销巴基斯坦、马来西亚等国家。目前，车间排产饱满，我们正争分夺秒地干。”

中国制造“闯出来”的好消息还有很多：1月28日，全球首架C919国产客机迎来兔年首飞；同一天，中汽协发布数据，2022年中国新能源汽车出口同比增长1.2倍；春节前夕，全自动无人驾驶深圳地铁16号线“开门迎客”……

敢闯能拼，牢牢把握深化供给侧结构性改革这条主线，中国供给体系质量和效率不断提升，有力应对一些国家推动经济科技“脱钩”等挑战，有力支撑经济质的有效提升和量的合理增长。2022年，高技术制造业增加值较上年增长7.4%，对规上工业增长的贡献率升至32.4%。

美国彭博社发表评论说，中国专注于通过技术创新和产业升级实现更高质量的增长，这些高技术领域正为中国经济创造更多更高的价值。

“中国制造是高质高效的象征”

“相信中国制造”，还在于其贡献。

从在全球抗疫最吃劲的阶段成为全球抗疫物资的大后方，到卡塔尔世界杯上大量新能源汽车、周边商品、网络通信设备来自中国，再到义乌商品点亮西方圣诞夜……“中国制造”屡屡刷屏海外，在全球产业分工体系和供应链体系中的地位有目共睹。

最近，泰国曼谷迎来一批“定制款”机车——由中车大连公司研发的新型客货通用交流传动米轨电池动力机车，较内燃动力机车可节省40%能源，填补了泰国市场在该领域的空白。

作为中车大连公司泰国合作方，EA能源有限公司副首席执行官阿蒙认为，中国制造的电池动力机车在生产技术方面具有世界先进水平、在生产成本方面满足泰国需求，符合泰国政府节能减排的要求。泰国国家铁路局局长尼禄对此给予高度评价：“这款电池动力机车是泰国电动机车的示范项目，有利于泰国铁路提供更加高效安全的服务。”

中国是拥有联合国产业分类中全部工业门类的制造业大国，不仅能够满足国际市场对大多数工业产品数量的需求，更在产品质量方面广受欢迎，成为全球产业链供应链的“稳定器”和“压舱石”。

“时隔3年再出国，感觉中国制造更受追捧。”苏美达五金工具有限公司副总经理杨帆聊起近期两次出国谈业务的经历时说，过去常被贴上“低价”标签的中国制造，如今多了不少“科技范儿”。苏美达推出的一款虚拟边界草坪机器人，以卫星定位规划路线，在国际高端市场拿到大笔订单。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪认为，中国复工复产为各国应对疫情提供物资及全球经济复苏起到了积极作用，“中国是亚太地区乃至全球经济发展的重要推动力，中国制造是高质高效的象征。如果没有中国制造业，全球复苏无从谈起。”

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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