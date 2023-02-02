本报记者 祝大伟

吉林省吉林市桦甸市大肚川村农民李新福，这两天没事就到自家的地里遛遛，筹划着春耕。“这地变好了，咱种地更来劲。”

大肚川村东侧紧挨着大肚川水库，李新福家玉米地在水库下游河道旁。“原来全是洼地，经常被淹。”66岁的李新福说。如今，站在地头放眼望去，耕地平整，有的地块高出路面近1米。

“都是从库底清出来的淤泥，政府免费给平铺到低洼耕地上。”李新福抓起一把黝黑的土说，“洼地变高地，淹不着啦。土老好了，一亩地还比以前省10多块钱的肥料。”

洼地变良田，源于桦甸市“淤泥还田”的探索。桦甸市有2座中型水库、37座小型水库，多建成于上世纪五六十年代。“长年水土流失形成大量淤泥沉积。”桦甸市水利局局长曹辉介绍，2019年，桦甸市启动水库生态修复、清淤扩容和生态防护3项工程，大肚川村水库迎来60多年来的首次清淤，理出约26万立方米淤泥。随后，桦甸市探索“淤泥还田”模式，解决淤泥稳定化处理和资源化利用问题。

“淤泥能是好土吗？”起初，农民们有顾虑。桦甸市农业部门对库区淤泥进行检测，结果显示全部符合农用土壤污染风险管控标准，且富含有机质、氮、磷等养分。

先检测，再试点，桦甸市鼓励水库周边村民“就地取材”，大肚川村得以率先将淤泥用于水毁土地回填平整、低洼劣质耕地改良和中低产田改造。“每亩地少用20多斤肥，还能增产20%。”眼见洼地填平、土壤肥力提升，李新福和村民得到了实打实的收益。

目前，桦甸市清淤扩容工程共新增绿化面积100余万平方米，清出淤泥450万立方米，去年淤泥还田地块扩大至560多公顷。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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