人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

吉林省桦甸市实施清淤扩容工程——

这里的淤泥成良田

本报记者  祝大伟
2023年02月02日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　吉林省吉林市桦甸市大肚川村农民李新福，这两天没事就到自家的地里遛遛，筹划着春耕。“这地变好了，咱种地更来劲。”

　　大肚川村东侧紧挨着大肚川水库，李新福家玉米地在水库下游河道旁。“原来全是洼地，经常被淹。”66岁的李新福说。如今，站在地头放眼望去，耕地平整，有的地块高出路面近1米。

　　“都是从库底清出来的淤泥，政府免费给平铺到低洼耕地上。”李新福抓起一把黝黑的土说，“洼地变高地，淹不着啦。土老好了，一亩地还比以前省10多块钱的肥料。”

　　洼地变良田，源于桦甸市“淤泥还田”的探索。桦甸市有2座中型水库、37座小型水库，多建成于上世纪五六十年代。“长年水土流失形成大量淤泥沉积。”桦甸市水利局局长曹辉介绍，2019年，桦甸市启动水库生态修复、清淤扩容和生态防护3项工程，大肚川村水库迎来60多年来的首次清淤，理出约26万立方米淤泥。随后，桦甸市探索“淤泥还田”模式，解决淤泥稳定化处理和资源化利用问题。

　　“淤泥能是好土吗？”起初，农民们有顾虑。桦甸市农业部门对库区淤泥进行检测，结果显示全部符合农用土壤污染风险管控标准，且富含有机质、氮、磷等养分。

　　先检测，再试点，桦甸市鼓励水库周边村民“就地取材”，大肚川村得以率先将淤泥用于水毁土地回填平整、低洼劣质耕地改良和中低产田改造。“每亩地少用20多斤肥，还能增产20%。”眼见洼地填平、土壤肥力提升，李新福和村民得到了实打实的收益。

　　目前，桦甸市清淤扩容工程共新增绿化面积100余万平方米，清出淤泥450万立方米，去年淤泥还田地块扩大至560多公顷。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多家交易所就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）据证监会消息，近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部