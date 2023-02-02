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推动北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展——

通州—北三县协同发展劲头足

本报记者  廖睿灵
2023年02月02日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，北京至唐山城际铁路开通运营。京唐城际铁路全长150公里，设计时速350公里，设北京城市副中心、燕郊、大厂、香河、唐山等8座车站。图为由唐山开往北京的首趟G8802次列车停靠在唐山站。
　　赵 亮摄（新华社发）

　　1月30日，国家发展改革委召开推进北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展现场工作会。

　　通州区与北三县仅一河之隔，每天有大量人员往返。2021年，国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，要求积极推进通州区与北三县一体化高质量发展。

　　“通州区与北三县是建设北京城市副中心的重要支撑部分，区域内经济社会联系十分紧密。”国家发展改革委有关负责人介绍，推进一体化高质量发展，有利于在更大空间范围优化资源配置，加强对首都功能的服务保障，有效治理北京“大城市病”；有利于支持北京城市副中心建设，优化北京城市空间布局和经济结构，加快打造区域发展新高地；有利于探索创新区域一体化发展体制机制，带动北京城市副中心周边地区一体化高质量发展。

　　据介绍，在各方共同努力下，通州区与北三县协同发展已取得阶段性重要进展，为一体化高质量发展打下良好基础。

　　“生态环境改善成效显著。”该负责人说，通州区与北三县已签订协议加强交界地区生态环境治理，在区域大气污染防控、流域水环境修复、土壤污染治理、垃圾处置、水资源利用五方面统一管控。2022年，通州区与北三县细颗粒物（PM2.5）平均浓度均在33微克/立方米以下，北运河土门楼、潮白河大套桥等主要河流断面监测水质达标率达100%。

　　交通一体化建设正稳步推进。通州至大厂厂通路及跨潮白河桥梁加快施工，已建成跨潮白河桥梁5座、跨界道路10条，开通跨界公交22条。京通快速路各收费站除早高峰时段外免费通行。此外，北京市首条跨省市轨道交通平谷线北京段、河北段启动建设，串联通州区与北三县的京唐京滨城际铁路开通运营。

　　产业转移承接逐步成型。据介绍，2019年以来，北京市与廊坊北三县已连续4年举办项目推介洽谈会，累计签约项目160余个。北三县围绕重点产业延伸布局，已培育引进高新技术企业319家、科技型中小企业2973家。

　　两地公共服务合作也不断加强。目前，北京中小学、幼儿园与北三县14所学校合作办学，可新增小学和初中学位2000余个。39家北京医疗机构与北三县开展技术帮扶、远程诊疗、专家坐诊等合作，北京朝阳医院、友谊医院等4家市属医院对口支持三河市的燕达医院成为三甲综合医院，北三县21家二级以上医疗机构实现京津冀异地就医直接结算。

　　国家发改委上述负责人表示，接下来，将进一步加强两地生态环境联控联治，对区域内各类大气污染源采取严格控制措施。进一步推进基础设施互联互通，深入推进“轨道上的京津冀”建设，加快平谷线等跨区域轨道交通建设，并打通公路交通堵点。

　　同时，将进一步密切产业发展协同协作，重点发展数字产业、文化产业、休闲康养等新型服务经济，推动符合区域功能定位的北京产业向通州区与北三县延伸。

　　此外，进一步促进公共服务共建共享，鼓励以合作办学、建立分校区等方式，促进北京优质基础教育、职业教育资源向北三县延伸布局，支持北京市与北三县医疗机构加强合作等。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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