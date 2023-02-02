本报北京2月1日电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团获悉：今年1月，三峡枢纽通航货运量达1336万余吨，创三峡枢纽航运1月份货运量新纪录，其中三峡船闸货运量为1322万余吨，为投运20年来1月份货运量最大值，与去年同期相比增加4%以上。春节假期，三峡船闸货物通过量304.71万吨，同比增长14.20%。

三峡船闸、三峡升船机是三峡水利枢纽工程的重要通航建筑物，在促进航运相关产业发展、降低航运成本、提高船舶航行和作业安全度等方面发挥着巨大作用。今年1月，长江干线上中游航道水位下降，加上冬季大风大雾等天气因素，水上通航环境比较复杂。三峡集团流域枢纽运行管理中心与长江三峡通航管理局密切合作、精心运行，优化船舶调度，强化过闸船舶联动管控，严格实行100%安全检查，有效保障枢纽运行安全和船舶过坝安全。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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