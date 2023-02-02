今年1月
三峡枢纽通航货运量1336万余吨
2023年02月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月1日电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团获悉：今年1月，三峡枢纽通航货运量达1336万余吨，创三峡枢纽航运1月份货运量新纪录，其中三峡船闸货运量为1322万余吨，为投运20年来1月份货运量最大值，与去年同期相比增加4%以上。春节假期，三峡船闸货物通过量304.71万吨，同比增长14.20%。
三峡船闸、三峡升船机是三峡水利枢纽工程的重要通航建筑物，在促进航运相关产业发展、降低航运成本、提高船舶航行和作业安全度等方面发挥着巨大作用。今年1月，长江干线上中游航道水位下降，加上冬季大风大雾等天气因素，水上通航环境比较复杂。三峡集团流域枢纽运行管理中心与长江三峡通航管理局密切合作、精心运行，优化船舶调度，强化过闸船舶联动管控，严格实行100%安全检查，有效保障枢纽运行安全和船舶过坝安全。
《 人民日报 》（ 2023年02月02日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多家交易所就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见
- 人民网北京2月1日电 （黄盛）近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
相关新闻
- 评论
- 关注