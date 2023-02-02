出台6个方面14条措施
山西促汽车消费回升
2023年02月02日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报太原2月1日电 （记者郑洋洋）山西省商务厅等17部门近日发布《进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》（以下简称《通知》），提出14条措施，从6个方面着手进一步促进汽车消费回升和潜力释放。
《通知》提出，促进新能源汽车跨区域自由流通；支持新能源汽车消费，大力发展和推广应用新能源汽车，全面落实新能源公交车购置补贴、新能源汽车车辆购置税减免、停车费减免等支持政策；鼓励有条件的市出台下乡支持政策，对接整车生产企业积极参加汽车下乡活动，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费及使用。
《 人民日报 》（ 2023年02月02日 10 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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