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重庆农科院发布32项农业科技成果

良种油菜品种创造效益达100亿元

2023年02月02日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆2月1日电  （记者刘新吾）2月1日，重庆市农业科学院举办2023年科技成果发布会，遴选发布了近年来自主研发的32项科技成果及10项正在攻关的核心技术，展示了精制大米、食用菌、甘薯、辣椒等134种科研成果展品，见证农业科技“重庆制造”发展成就。

　　发布会上展示了良种油菜选育的成果，“庆油3号”“庆油8号”曾先后刷新中国油菜含油量最高纪录。目前，庆油系列品种在长江流域主产区已推广3000多万亩，创造经济效益100亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 10 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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