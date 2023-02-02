本报重庆2月1日电 （记者刘新吾）2月1日，重庆市农业科学院举办2023年科技成果发布会，遴选发布了近年来自主研发的32项科技成果及10项正在攻关的核心技术，展示了精制大米、食用菌、甘薯、辣椒等134种科研成果展品，见证农业科技“重庆制造”发展成就。

发布会上展示了良种油菜选育的成果，“庆油3号”“庆油8号”曾先后刷新中国油菜含油量最高纪录。目前，庆油系列品种在长江流域主产区已推广3000多万亩，创造经济效益100亿元。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经