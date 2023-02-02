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市场监管总局发布报告

去年电动自行车和电池产品抽查不合格率为21%（链接）

2023年02月02日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月1日电  （记者欧阳洁）市场监管总局近日公布2022年电动自行车及其电池产品质量国家监督抽查情况。结果显示，此次共对262家企业生产的295批次产品进行了检验，发现62批次产品不合格，抽查不合格率为21%。

　　抽查结果分析显示，电动自行车抽查不合格率为20.5%，近3年抽查不合格率分别为15.1%、24.9%、20.5%。本次抽查重点对车速限值、制动性能、整车质量、结构、车速提示音、防火性能等10个项目进行了检验。除制动性能项目外，其他项目均出现不合格。经技术机构分析，不合格的主要原因：一是生产企业质量控制不严格，出厂检验不到位，存在车速超标准要求、无提示音、少装错装零部件等现象；二是生产企业使用的零部件一致性不好，同一批次产品存在质量差异。本次抽查主要涉及产业集聚区天津市、江苏省、广东省的生产企业，分别抽查检验了79批次、56批次、21批次产品，抽查不合格率分别为24.1%、10.7%、28.6%。

　　电动自行车电池抽查不合格率为22.0%。电动车电池是电动自行车上的动力来源，绝大多数为铅酸蓄电池或锂离子电池。本次抽查重点对大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力等19个项目进行了检验。经技术机构分析，不合格的主要原因：一是产品实际容量达不到标称额定容量；二是关键生产工艺、关键原材料及关键部件质量控制不严格。本次抽查主要涉及产业集聚区浙江省、江苏省、广东省的生产企业，抽查不合格率分别为9.1%、9.1%、73.3%。

　　据介绍，针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，市场监管部门将强化抽查结果处理，依法查封、扣押不合格产品，责令不合格产品销售企业停止销售同一产品，全面清理、依法处置库存不合格产品，责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品，并明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。

　　市场监管总局还要求各地开展质量专项治理和跟踪监管，要求督促落实主体责任，加强质量技术帮扶。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 11 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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