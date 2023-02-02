据新华社北京2月1日电（记者王希）最近一个时期，国企重组整合呈现提速加力的态势，给国有经济布局和国有企业发展带来了什么？2023年哪些具体领域的重组值得期待？“新华视点”记者对此进行了调研采访。

央企重组整合按下“加速键”

进入2023年，中央企业战略性重组和专业化整合迈出新步伐——

1月14日，中国三峡集团与中交集团签约，三峡集团旗下中国水利电力对外有限公司拟重组进入中交集团，成为其全资子公司。

1月10日，央企整合“一日双响”：当天上午，国家电网与国家电投举行管理权交接仪式，国内生物质发电领域头部企业国能生物重组进入国家电投；随后，中国电建与通用技术集团签约，中国电建旗下的医疗机构将加入通用技术集团。

更早之前的1月6日，国资委举办中央企业新能源智慧运维服务合作项目集中签约仪式，涉及14家央企的22个光伏发电和风电项目。

这是央企重组整合按下“加速键”的一个缩影。据了解，在2022年，共有37家中央企业25组专业化整合项目分两批开展了集中签约。

“这几年，特别是去年，中央企业重组整合动作不断、成果频出，力度大、模式新、效果好，可以说是前所未有的。”国资委秘书长、新闻发言人彭华岗评价说。

在更长的时间维度上观察，这一领域改革向纵深推进的态势更为清晰。党的十八大以来，先后有27组49家央企实施战略性重组，新组建中国航发、国家管网集团、中国电气装备、中国物流等企业，国资委监管的央企数量从10年前的117家调整至目前的98家。

值得注意的是，除了央企之间的整合如火如荼开展外，央企与地方国企、地方国企之间的重组整合也有不少新谋划、新突破。

2022年底，中国航材集团与海南省国资委开展通航产业专业化整合，中国通用航空有限责任公司以无偿划转方式成为海南省第一家“中字头”企业。

此外，河北加快整合港口资源；山东坚持“一主业一主体”，组建了省环保发展集团、省体育产业集团等特色优势企业；四川重组整合推动打造了蜀道集团、机场集团等一批支柱企业。

重组整合缘何成为当前国企改革的“重头戏”？

彭华岗表示，推进央企战略性重组和专业化整合，是加快国有经济布局优化和结构调整的重要举措，对于维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

从近期实践看，国资央企以加速重组整合为抓手，优化国有经济在关键领域布局的意图十分明显。

例如，中企联合油脂有限公司日前正式亮相。这家新国企由中粮集团公司与中储粮集团公司共同组建，是两大粮食央企协同合作、筑牢粮食安全“基本盘”的具体举措，也是落实国有经济布局调整优化、发挥国有经济战略支撑作用的创新实践。

矿产资源是“工业的粮食”。去年7月份，中国矿产资源集团揭牌。“在资源安全日益重要的背景下，组建中国矿产资源集团，有利于用好国内国外两个市场、两种资源，打造世界一流矿产资源综合服务企业，增强铁矿石等资源保障能力，进一步维护产业链供应链安全。”彭华岗说。

与此同时，大范围、全方位、跨行业的整合重组使得相关企业主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出。

去年12月末，中国宝武与中钢集团正式启动战略重组。这是党的二十大之后央企集团层面的第一例战略性重组。

这是中国宝武在战略重组和专业化整合方面的最新实践。“十三五”期间，这家钢铁巨擘基本一年并购整合一个千万吨级钢铁企业，就在启动重组中钢集团的当日，新余钢铁完成了工商注册，正式加入了中国宝武大家庭。

“在实践中我们深刻认识到，没有联合重组，就形成不了建设世界一流企业所需要的经营规模和竞争优势；没有重组后的整合融合，就不可能全面提升管理效率、经营效益和企业的市场影响力、控制力。”中国宝武董事长陈德荣说。

清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎表示，专业化整合提高了产业集中度，不少行业领域和区域的无序竞争、同质化经营问题得到明显化解。

更多整合“新动作”正在酝酿

2023年开年以来，央企专业化整合动作不断。国资委党委书记张玉卓在日前举行的央企负责人会议上表示，着眼加快实现产业体系升级发展，深入推进国有资本布局优化和结构调整，是今年国资央企的重点任务之一。

此次会议明确“要制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引”。

1月中旬召开的地方国资委负责人会议也释放出清晰的信号——围绕地方重点产业实施战略性重组，加快形成央地国企联系紧密、协同顺畅、资源共享、优势互补的发展格局。

据了解，今后一个时期，国资央企将重点围绕“突出实业、聚焦主业、做精一业”的目标，从“进、退、整、合”四个方面加大力度，推动央企重组整合取得更大成效。

所谓“进”，就是要瞄准高水平、导向性，支持推动国有资本协同合作，促进固链、补链、强链、塑链；“退”就是要持续推进央企“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效资产、无效资产）业务退出，做好产能过剩行业整合。

“整”就是积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合，避免重复投资和同质化竞争；“合”是支持中央企业按照市场化、法治化方式，加强内部资源深度融合，形成强大合力。

(责编：王震、陈键)

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