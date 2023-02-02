王希

三项制度改革更大范围落地见效，中央企业存量法人户数大幅压减，“两非”“两资”清退任务基本完成，企业办社会和历史遗留问题全面解决，鼓励科技创新的体制机制不断完善……根据1月31日召开的全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。

国有企业改革是我国经济体制改革的重要环节。2020年启动的三年行动，突出制度建设主线，抓住激励、竞争、创新等基础性制度精准发力，做到了“可衡量、可考核、可检验、要办事”，取得扎实成效。

同时，应该清醒地看到，改革不可能毕其功于一役。当前，一些制约国有企业发展的深层次体制机制障碍依然存在，必须要依靠坚持深化改革来加以破解。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，加快构建新发展格局、建设现代化产业体系、实现科技高水平自立自强以及绿色低碳发展，也对国企改革提出了新的更高要求。

改革永远在路上。党的二十大报告提出，加快建设世界一流企业。去年底召开的中央经济工作会议明确，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。这为国资国企改革发展指明了方向。各方面要认真学习领会党的二十大精神，落实中央经济工作会议决策部署，广泛调动地方和企业积极性，将三年行动已经形成的改革强劲势头保持下去，在更大范围、更深层次，下更大力气纵深推进国资国企改革。

继续谋划和推动国企改革，要进一步巩固三年行动改革成效，系统总结评估三年来国企改革形成的理论成果、制度成果、实践成果，并将其制度化、长效化。要继承发扬三年行动中形成的清单化举措、定量化督办、穿透式操作等工作方法，并鼓励探索创新，务求改革实效。

改革无止境，奋楫再出发。据了解，国资委正围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能，研究谋划新一轮深化国资国企改革方案。只要坚定不移地把国企改革持续推向深入，进一步做强做优做大国有资本和国有企业，全面加快建设世界一流企业，充分发挥国有经济战略支撑作用，就一定能创造高质量发展的新业绩，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献力量。

据新华社北京2月1日电

(责编：王震、陈键)

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