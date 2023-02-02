【稳经济 促发展】

◎本报记者 江 耘 叶 青 王 春 通 讯 员 卢力媛

重大项目集中开工，发布新政鼓励创新，通过立法让企业安心发展……兔年春节过后，全国多地纷纷推出新举措，稳促“开门红”，下好提信心、稳预期、推动高质量发展的“先手棋”。

浙江立法支持中小微企业“办大事”

强化创新驱动、支持市场开拓、加大财政和金融支持……1月31日，《浙江省促进中小微企业发展条例》（以下简称《条例》）新闻发布会宣布，该省2023年着重在推动大中小企业融通发展、设立服务券制度等方面开展创新突破。

“法治是最好的营商环境。”浙江省人大常委会办公厅一级巡视员尹林介绍，在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，再加上疫情影响，中小微企业的发展面临不少实际困难，要爬坡过坎，关键是提振信心。《条例》的出台，是推动中小微企业“办成大事”的重要制度保障。

《条例》明确，大型企业在其牵头承担的科技计划项目中安排一定比例的中小微企业参加；鼓励大型企业将其承接的政府采购项目向符合条件的中小微企业分包；要求政府通过组织开展推介洽谈会、供需对接会等方式，支持引导中小微企业与大型企业协作配套。

围绕强化创新驱动，《条例》要求政府制定分层分类扶持政策，加强优质中小微企业培育；规定省专精特新产业领域目录应当重点培育高技术制造业、高技术服务业的中小微企业。

聚焦中小微企业尤为关心的融资问题，浙江还将通过拓宽融资渠道、完善政策性融资担保体系等方式持续加大财政和金融支持。据悉，《条例》共计65条具体内容，将于3月1日起正式施行。

广州黄埔激发“万亿制造”新动能

“广州开发区建区39年来，始终坚持‘制造业当家’，GDP年均增长20%以上，形成了5大千亿级和3大五百亿级产业集群，财税总收入连续6年超千亿元。”1月31日，广州市黄埔区、广州开发区召开高质量发展大会，广州市委常委、黄埔区委书记、广州开发区党工委书记陈杰如是表示。

会上提出，黄埔区将全力开创高质量发展与高速度增长“双高”同步的新模式，聚焦“万亿制造”计划，全力做大工业投资。

该区将推动传统产业转型升级，努力打造10家龙头企业、50家重点企业、100家以上骨干企业，着力提升湾区科技创新枢纽能级，不断夯实基础性战略性支撑，深入创建“中小企业能办大事”创新示范区。

会上还发布了《促进存量工业企业创新发展实施办法》（以下简称《实施办法》）《进一步支持中小企业发展壮大若干措施》（以下简称《措施》），释放出支持企业高质量发展的鲜明信号。

比如，《实施办法》在全国首创支持老企业改造基础设施、最高扶持1000万元，在开展技术改造方面最高扶持3000万元，在转型发展总部经济上最高扶持5000万元，大力支持工业企业转型升级；《措施》提到，要组建10亿元中小微企业高质量发展基金，为企业融资提供资本支持，对符合条件的中小企业给予最高100万元租金补贴，让中小微企业安心扎根发展。

上海浦东保障科技产业项目“应开尽开”

2月1日，在上海市浦东新区，146个重大科技产业及配套项目集中签约及开工，总投资额约867亿元。其中，重大科技产业集中签约项目88个，总投资额约341亿元；首轮重大科技产业及配套集中开工项目58个，总投资约526亿元。

此次浦东集中签约的88个重大科技产业项目主要聚焦人工智能、生物医药等3大先导产业，同时聚焦技术前沿加速布局产业新赛道。

本次开工的重大科技产业及配套项目涉及生物医药、人工智能汽车制造及城市功能提升等多个领域。比如思特威全球总部园区、张江·周浦医疗器械总部园、霍莱沃总部基地及研发中心、英伟达研发中心、金桥金谷智造园等。

据悉，浦东将持续优化营商环境，提升服务实效，着力提供更多的产业空间共享，确保做大好项目不缺土地，好产业不缺空间，着力跑出更快的投资促进速度，争取“1个月签约洽谈，3个月启动供地，6个月实现开工”。

浦东新区科经委副主任张彤表示：“对于投资浦东的科技产业项目，我们将全力统筹，投资签约项目应开尽开，在建项目能快则快，储备项目能开则开。”

(责编：王震、陈键)

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