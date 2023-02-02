金 凤

2月1日9时许，长江常州段江面，洒满阳光。

奔涌的波涛间，一艘起重量2500吨的浮吊船用4个主钩，将一块重达1280吨的大节段钢梁从长江中的运输船上吊起，再缓缓地升至约80米的高空，最后将钢梁稳稳地安放于滑移支架上。

这里是常泰长江大桥主航道桥常州侧的施工现场。

经过3个多小时的吊装，中铁大桥局承建的常泰长江大桥主航道桥首个大节段钢梁吊装完成，该钢梁也是全桥首个大节段钢梁，常泰长江大桥主航道桥钢梁架设自此全面展开。

常泰长江大桥全长10.03公里，跨江连接江苏常州与泰州两市。大桥主航道桥主跨达1176米，为目前在建世界最大跨度公铁两用斜拉桥。

“这块钢梁节段先在工厂内整节段制造，再滚装上船，运到桥位，吊至滑移支架上，最终通过拖拉滑移系统拖拉300米到达设计位置。”中铁大桥局常泰长江大桥项目部总工程师于祥君指着吊至半空的钢梁向科技日报记者解释，整节段施工方式，可大大减少高强度螺栓使用量，大幅提高工作效率。

类似这样的主航道桥钢梁节段共有91个，它们长度在14米至28米之间，重量从900吨到1856吨不等。

在近80米的高空，将动辄上千吨的钢梁节段吊装于高耸的支架上，这相当于在空中吊起约160头成年非洲象。而且两桁拖拉同步误差要控制在5毫米以内，这对施工精度控制提出了很高要求。

同时，主航道桥常州侧边跨和辅助跨要跨越陆地、江滩、深水三种环境，河床覆盖层为硬塑粉质黏土，施工的水域狭小，流速大，潮差可达1.5米左右，这使得作业船只面临走锚风险。

“针对这些问题，工程技术团队分析水文条件，同时在江边安装系缆桩，将锚绳拴在系缆桩上固定，并通过船上的卷扬机收放锚绳调整合适的架梁姿态，确保浮吊船和运输船平稳作业。”于祥君说。

水上吊装作业推进的同时，高空的吊装落位也必须一丝不苟。“钢梁节段落到支架上以后，我们用钢绞线牵引钢梁滑动。滑移系统还将采用智能同步控制，驱动带有传感器的千斤顶，调节牵引缆的伸长量，让钢梁始终沿着轴线滑动不超限。”于祥君说。

为确保主航道桥钢梁架设顺利进行，技术团队准备了约1个月，春节期间，工地上也没闲着。

中铁大桥局常泰长江大桥项目党工委书记丁胜杰告诉记者，目前，施工人员正在加快6号主塔墩施工、录安洲专用航道桥钢梁架设、高速公路节段梁施工等三大关键节点不间断连续作业。总体施工进度已完成70%以上。

中铁大桥局常泰长江大桥项目机电部部长明正辉今年春节假期一直在工地上巡检、维保设备，“虽然春节没回家和家人团圆，但留下来守护设备，心里很踏实，今天吊装成功，我们的努力值了。”站在吊装现场，看着钢梁成功落位，明正辉语气中透着欣慰。

(责编：王震、陈键)

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