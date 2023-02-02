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真菌不光能吃，它还能作为材料被用来制造箱包、服装、电子器件甚至是建筑。这类材料往往可塑、可再生、可降解、环保，且生产方式更具有可持续性。

提起真菌，你能想到什么？是食物表面的霉菌还是火锅里的蘑菇？

其实真菌不光能吃，它还能作为材料被用来制造箱包、服装、电子器件甚至是建筑。

真菌复合材料能做“砖块”和“皮革”

2022年初，美国哥伦比亚大学研究人员开发出了一种基于木质纤维素的真菌—细菌生物复合材料。该复合材料可塑、可折叠、可再生，为生物复合材料设计提供了新思路。

随着碳排放问题逐渐得到各国重视，寻找更加可持续的建筑材料一直是科学家们的研究课题，一些研究者将视线转向了真菌。在该项研究中，研究人员用木质废料喂养了一种真菌，随后将两者混合在一起，倒入砖形模具。几周后，真菌与木质废料的混合物结合形成了致密的网状物，填满了整个模具。将混合物从模具中取出后，一块可用于建筑的“砖块”便诞生了。为了验证其是否真的能够用于建造建筑物，研究人员用该“砖块”建造出了一个几英尺高的拱门。结果发现，这些“砖块”不仅很环保，甚至还能实现自我修复。

同样出于保护生态的目的，动物皮革也有望被真菌“皮革”代替。目前来自美国、英国、芬兰等多个国家的科研院所及企业都已就真菌“皮革”的生产展开研究，并取得了一定成果。不同研究机构采用的真菌皮革生产方法大同小异，主要利用锯木屑等农林废弃物作为培养基质来喂养真菌，菌丝会在基质中蔓延伸展，反复分枝，形成网状的菌丝群，通常只需几周就可以收获真菌生物质。随后，在其中加入葡聚糖生物聚合物和可生物降解的甲壳素等进行处理，便可获得类似皮革的成品。研究人员表示，用这种类似皮革的材料制成的衣服与动物皮革制成的衣服具有相似的耐用性和手感，但其生产方式显然更具有可持续性。目前，如何稳定获得均匀的菌丝体丛，仍然是真菌“皮革”生产面临的主要挑战之一。只有性状均匀的菌丝体丛，才能提供厚度一致、颜色美观、机械性能良好的类皮革材料。

以真菌为材料制成的电池基板绝缘耐高温

在2022年末的一期《科学进展》杂志上，一项由奥地利科学家开展的最新研究使用真菌的皮作为材料，制成了电池基板，并且其导电性能几乎与目前由标准塑料聚合物制成的基板相当，即使将这种基板弯曲2000多次其仍然能继续工作。

据研究人员介绍，其研究所采用的真菌通常生长在腐烂的木材上，它会形成一层表皮，以保护菌丝体，即真菌的“根”免受外来细菌和其他真菌的侵害。当研究者提取并干燥这些表皮时，发现其与一张纸的厚度相当，不仅很柔软，更是一种很好的绝缘体，可承受200摄氏度以上的温度，十分适合作为电路基板的制造材料。如果远离潮湿和紫外线，这种表皮或许能维持数百年，更重要的是其在土壤中大约两周便可分解。研究人员表示，此类基板可用于设计使用寿命不长的电子产品，如可穿戴传感器或无线电标签等。

(责编：王震、陈键)

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