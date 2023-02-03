人民网北京2月3日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行统计，2022年末，金融机构人民币各项贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%；全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。其中，房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升。

企事业单位贷款稳步增长，中长期贷款增速提升较多

2022年末，本外币企事业单位贷款余额139.36万亿元，同比增长13.6%，增速比三季度末高0.5个百分点，比上年末高2.6个百分点；全年增加16.77万亿元，同比多增4.63万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额49.84万亿元，同比增长13%，增速比三季度末低1.5个百分点，比上年末高6.8个百分点；全年增加5.67万亿元，同比多增3.11万亿元。中长期贷款余额86.23万亿元，同比增长14.5%，增速比三季度末高1.8个百分点，比上年末高0.5个百分点；全年增加11.05万亿元，同比多增1.81万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额58.37万亿元，同比增长11.4%，增速比上年末高1.3个百分点；经营性贷款余额56.11万亿元，同比增长12.7%，增速比上年末高2.9个百分点。

工业中长期贷款增速显著提升

2022年末，本外币工业中长期贷款余额17.06万亿元，同比增长26.5%，增速比各项贷款高16.1个百分点，比三季度末高3.2个百分点，比上年末高3.9个百分点；全年增加3.61万亿元，同比多增1.12万亿元。其中，重工业中长期贷款余额14.55万亿元，同比增长25.5%，增速比上年末高4个百分点；轻工业中长期贷款余额2.51万亿元，同比增长32.5%，增速比上年末高3.4个百分点。

2022年末，本外币服务业中长期贷款余额55.59万亿元，同比增长11.2%，增速比上年末高0.2个百分点；全年增加5.67万亿元，同比多增7392亿元。房地产业中长期贷款余额同比增长4%，增速比上年末高4.5个百分点。

2022年末，本外币基础设施中长期贷款余额32.67万亿元，同比增长13%，增速比上年末低2.3个百分点；全年增加3.8万亿元，同比少增197亿元。

普惠金融领域贷款保持较快增速

2022年末，人民币普惠金融领域贷款余额32.14万亿元，同比增长21.2%，比各项贷款高10.1个百分点，比上年末低2个百分点；全年增加5.64万亿元，同比多增6250亿元。

2022年末，普惠小微贷款余额23.8万亿元，同比增长23.8%，增速比上年末低3.5个百分点；全年增加4.59万亿元，同比多增4549亿元。农户生产经营贷款余额7.83万亿元，同比增长14.5%；创业担保贷款余额2679亿元，同比增长14%；助学贷款余额1785亿元，同比增长21.6%。

2022年末，全国脱贫人口贷款余额1.03万亿元，同比增长13.1%，全年增加1195亿元。

绿色贷款保持高速增长

2022年末，本外币绿色贷款余额22.03万亿元，同比增长38.5%，比上年末高5.5个百分点，高于各项贷款增速28.1个百分点，全年增加6.01万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8.62和6.08万亿元，合计占绿色贷款的66.7%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为9.82、5.68和3.08万亿元，同比分别增长32.8%、34.9%和59.1%。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额5.62万亿元，同比增长27.4%，全年增加1.15万亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.58万亿元，同比增长10.8%，全年增加4546亿元。

涉农贷款增速持续增长

2022年末，本外币涉农贷款余额49.25万亿元，同比增长14%，增速比上年末高3.1个百分点；全年增加6.22万亿元，同比多增1.65万亿元。

2022年末，农村（县及县以下）贷款余额41.02万亿元，同比增长13.5%，增速比上年末高1.4个百分点；全年增加5.03万亿元，同比多增8734亿元。农户贷款余额14.98万亿元，同比增长11.2%，增速比上年末低2.8个百分点；全年增加1.56万亿元，同比少增1166亿元。农业贷款余额5.06万亿元，同比增长10.7%，增速比上年末高3.6个百分点；全年增加4988亿元，同比多增1901亿元。

房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升

2022年末，人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。

2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，增速比三季度末高1.5个百分点，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低10个百分点。

住户经营性贷款增速继续回升，住户消费贷款增速回落

2022年末，本外币住户贷款余额74.94万亿元，同比增长5.4%，增速比三季度末低1.8个百分点，比上年末低7.1个百分点；全年增加3.83万亿元，同比少增4.09万亿元。

2022年末，本外币住户经营性贷款余额18.9万亿元，同比增长16.5%，比三季度末高0.4个百分点，比上年末低2.6个百分点；全年增加2.68万亿元，同比多增793亿元。住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额17.25万亿元，同比增长4.1%，增速比三季度末低1.3个百分点，比上年末低5.4个百分点；全年增加6755亿元，同比少增7646亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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