2月2日至3日，中再集团2023年工作会议在京召开。中再集团党委书记、董事长和春雷作题为《蓄势发力 勇于拼搏 全面开启中再集团高质量发展新征程》的讲话，集团党委副书记、副董事长庄乾志作经营管理工作报告。

中再集团2023年工作会议在京召开。

会议提出，面对严峻复杂的内外部形势，中再集团坚持党建引领，保持战略定力，扎实推进巡视整改，全力服务国家战略，深入推动经营转型，全面强化风险防控，战胜诸多困难和挑战，高质量发展取得了新成效、展现了新作为。具体体现在六方面：一是深入学习贯彻党的二十大精神，党建引领聚力前行；二是保持战略定力应对多重挑战，发展与安全统筹推进；三是服务国家战略彰显担当作为，头雁作用愈加凸显；四是着力推进数字化转型，发展优势不断巩固；五是持续深耕精细化管理，高质量发展根基日益坚实；六是不断强化干部人才队伍建设，人才基础持续夯实。

会议指出，中再始终秉持“发展民族再保险”的初心使命，在激烈的市场竞争中不断发展壮大。2003年正式改制成为中再集团，迈出集团化发展新步伐。二十年来，中再集团以战略引领高质量发展，构建起集团化、全球化的发展新格局，奠定未来可持续发展的坚实基础：一是坚决扛起再保险国家队重任，与国际再保险巨头同台竞技，守住“国家再”的主渠道地位，主动服务国家大局，彰显国有再保险集团的责任担当。二是稳步走好集团化经营新路，以再保主业为根基，快速形成较为完备的保险产业链，发展成为机构遍布全国、辐射全球、拥有近六万人的国际化综合性再保险集团。三是奋力开拓全球化发展格局，海外经营机构扩展到11个国家和地区，国际化发展格局初具规模，国际市场影响力日益提升。

会议强调，中再集团要坚决贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议的决策部署，着力突出金融工作的政治性和人民性，加快实施创新驱动发展战略，牢牢守住安全底线，全力服务中国式现代化，奋力开启高质量发展新征程。

同时，会议提出了新征程总体目标，即贯彻党的二十大作出的新部署新要求，根据上级单位的部署安排，对标全球再保险头部企业，高举再保险国家队旗帜，加快产品创新、平台驱动、科技赋能和全球联动四大战略支点建设，实现核心竞争力的根本提升，推动中再集团到2035年建设成为中国特色鲜明、战略作用突出、专业优势明显、市场地位凸显的世界一流综合性再保险集团。

会议指出，新征程总体安排为“三步走”，通过蓄势发力、发展突破、跃升赶超三阶段，至2035年，国际再保险行业排名进入全球前列，全球化业务布局、精细化经营管理、科技化支撑能力、专业化人才队伍和世界性品牌影响达到行业领先水平，成为世界一流综合性再保险集团。

会议要求，走好中国特色再保险发展之路，实现世界一流目标，必须始终落实七个“坚定不移”的基本原则：必须坚定不移加强党的领导、深耕服务国家战略、推进可持续发展、加快数字化转型、完善全球化布局、打造人才高地、提升管理效能和强化风险防控，推动中再集团迈向更高水平、更大格局的发展新阶段。

会上，还明确了2023年中再集团工作总体要求，即全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，认真落实上级单位和监管机构工作要求，坚持和加强党的全面领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极助力构建新发展格局，牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚持“稳中求进、价值提升”工作总基调，持续深化巡视整改和成果运用，统筹发展和安全，推动集团事业发展迈上新台阶，高起点开启“三步走”战略新征程。

会议要求，2023年集团要重点做好七方面工作：一是全面加强党的领导，进一步抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作，持续完善党的领导与公司治理有机融合的体制机制，全力推进党建“领航工程”，坚持以严的主基调强化正风肃纪反腐；二是全面提升服务国家战略水平，主动融入和服务国家大局，拓展发展新蓝海；全方位推进产品创新，不断提升服务国家战略的能力；三是全面推进高质量发展，强化战略引领，坚持协调发展的经营导向，坚定守住安全底线；四是全面推动数字化转型，夯实转型基础，推动运营智能化，加速再保直保化和平台生态化；五是全面拓展发展布局，完善主业链条，推进全球化和科技化布局，加快构建生态圈，提升国际经营管理水平；六是全面加强干部人才队伍建设，推动前瞻性布局落地见效，大力选拔使用德才兼备的各级干部，加强干部人才培训培养工作；七是全面强化作风建设与文化引领，着力打造“简单、高效、务实”的工作作风，持续推进以人为本的企业文化建设。

围绕2023年经营管理工作，会议要求集团上下要立足当下、着眼未来，在提质增效、精细化管理、创新发展上“三箭齐发”，通过1-2年的“蓄势”，夯实发展基础，稳步提升业绩，为“三步走”开好局、起好步。

会议强调，要一以贯之坚持“稳增长、调结构、控风险、增效益”的经营方针，更好统筹发展和安全，实现保费收入和承保利润稳健增长，管理水平显著提升，核心竞争力持续增强，走好“蓄势发力期”第一步。

此外，会议提出了2023年经营目标，并就着力推进产品创新、强化战略引领和经营统筹、加速推进数字化转型、加强国际统筹管理、深入推进运营管理精细化等重点工作提出具体要求，对各子公司经营工作作出了部署。

集团党委副书记、监事长朱海林主持会议并作总结讲话。集团公司党委、董事会、监事会、总裁室成员，监管机构及股东单位代表，各子公司班子成员、分/子公司主要负责人、部门主要负责人，海外经营机构负责人，集团公司部门负责人、处室主要负责人，老干部代表现场参会。系统其他相关人员通过视频方式参会。

(责编：董童、李源)

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