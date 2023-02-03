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证监会：交易所债券市场将正式启动债券做市业务

2023年02月03日20:30 | 来源：新华社
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证监会官网截图

　　为推进债券市场高质量发展，提升市场活力，完善价格发现机制，近年来，证监会持续指导沪深交易所加强二级市场建设有关工作。证监会官网2月3日发布消息，目前，债券做市业务各项准备工作已全部就绪，将于2月6日正式启动，首批共有12家证券公司参与做市。

　　证监会表示，推出债券做市业务，一方面有利于降低流动性溢价和债券发行成本，完善交易所债券市场功能，进一步发挥债券市场对实体经济的支持作用；另一方面有利于提高定价效率，形成能更加准确反映市场供求关系的债券收益率曲线，为市场定价提供基准参考。

　　下一步，证监会将持续加强交易所债券市场建设，指导沪深交易所平稳有序开展债券做市业务，更好服务经济高质量发展。（记者刘羽佳）

(责编：袁勃、牛镛)
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