本报记者 汪志球 苏 滨

自动清洗、高温杀菌、灌装……贵州省六盘水市初好农业科技开发有限公司生产车间里，经过道道工序，一颗颗刺梨果被加工成18种产品。

“刺梨维C含量特别高……”直播间里，电商主播徐丽娓娓道来，4个小时里9000人次观看，销售额近万元。

“刺梨原浆供不应求，公司年产值超2亿元，我们对产业发展前景充满信心。”初好农业科技开发有限公司董事长钱品说。

果形似梨，表皮金黄，密生肉刺，甘而微酸——遍布贵州山坡沟谷的刺梨，一度不受重视。近年来，贵州大力发展刺梨等特色农业产业，刺梨种植面积突破220万亩，六盘水市水城区的刺梨种植面积从2018年的12万亩增长到目前的40.3万亩。

1月25日大年初四，水城区野钟村刺梨种植大户徐天勇拿上剪刀、铲子，搬上一袋肥料，推上推车直奔地头。眼下正是刺梨管护时节，原本计划春节前完成15亩刺梨的剪枝工作，受天气影响还剩下一亩多未完成。

枝条不超过20厘米，每株留一个主干……经过自己摸索和专家指导，徐天勇有一套“土方法”。修剪了一会儿，他觉察到异样：“枝条皱皱巴巴，看着有点蔫，好像还结有茧，怕是着了虫害。”拿出手机，徐天勇拨通了贵州大学农学院教授樊卫国的电话。

“按你说的，应该是蚜虫。但别急着打农药，先试试石硫合剂，3块钱就能管一亩，便宜又环保。”樊卫国在电话里支招，“喷完之后注意观察，要是还没好转，我尽快赶过去。”

一个星期后，徐天勇又拨通了樊卫国的电话，“教授，果然治住了！枝条滑溜不少，又学到一招。”过去的一年，徐天勇家刺梨平均亩产增长10%，接近3000斤，增收超过4万元。

2014年以来，水城区主动对接贵州大学、中国农业大学、中科院地化所等单位，加强技术指导和成果转化，推动刺梨产业发展。樊卫国主动拿出自己选育的4个刺梨品种，免费供农户种植。水城区刺梨研究所的技术人员到田间地头现场教学、组织培训，带出了不少“土专家”。

随着刺梨产量增长，新问题出现了。“有的果子没熟就摘，有的果农用麻袋装果子，损坏率达30%。这些都会影响鲜果出汁率和酸涩度。”钱品说，“不能因为品质丢掉市场，必须制定产业标准，规范产业发展。”2021年，在水城区政府支持下，面向刺梨种植户的讲座开展。

“果肉褪绿、萼片干枯是鲜果成熟的标志。”讲座上，樊卫国给大家统一了采摘标准。此后，刺梨土壤营养诊断技术、刺梨基地网格化管理以及生产加工技术等系列规范普遍推广。

规范标准，不仅提升了刺梨品质，也增加了农户收入。“收购价每斤3元，高出市场价一倍，农民成了最大受益者。”钱品说，为加大鲜果消化，公司累计投入6000万元建成14条生产线，建起物流、电商平台。2020年公司还成立研发中心，与8家科研院所合作，正在研发的产品有10多种。

2022年，水城区刺梨总产值3.5亿元，销售额2.3亿元，带动农户16.2万人，年户均增收4万余元。

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 01 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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