本报记者 廖睿灵

候机大厅，“出海团”士气高昂，准备远行抢抓商机；生产线上，订单产品赶工正忙，等待发往全球；货运码头，远洋巨轮装卸有序，即将奔赴下个港口……新春伊始，外贸行业热火朝天。

过去一年，国内外形势严峻复杂，但中国外贸顶住压力、爬坡过坎，进出口规模冲破40万亿元大关，高达42万亿元人民币，中国连续6年位居货物贸易第一大国。伴随疫情防控进入新阶段，近期许多外贸企业的订单激增，上海一家外贸公司经理秦女士说：“天天忙着接单子、催出货、谈合同，外贸生意这么旺，真带劲！”

“能够又听到中文，感觉真好”

大年初一，上海浦东国际机场，一支由山东淄博、潍坊、临沂等地商务部门工作人员和企业代表组成的队伍，踏上越洋航班。接下来十几天，他们辗转德国、法国、荷兰等地，拜访客户、接洽业务、推进合作。

“欧洲已经过完了圣诞假期，很多企业正在做今年的发展计划。我们去拜访正是好时机。”山东省商务厅欧美处处长曹国平说。

见客户、“敲”订单，是外贸企业的日常。受疫情反复影响，过去一段时间，大量外贸业务只能在线上谈，企业、客商见面的意愿很强烈。聚焦痛点，政府援手，去年底开始，“政府组团包机出海”成为一个热词。

“出发前定的‘小目标’是拿下500万美元的单子。”江苏长江纸业有限公司总经理顾丽加入苏州市商务局组织的“出海抢单团”，随身带的2个28寸大行李箱被她塞满公司生产的样品。最终，她满载而归，拿到了约1500万美元的意向订单。

“我们期待见面，客商也非常欢迎。”顾丽说。在法国，见到前来洽谈的中国面孔，法雷奥集团可持续发展及外部事务副总裁保罗·加洛尼很高兴：“能够又听到中文，感觉真好！”在意大利，一位客商放弃周六休息时间，特意带上家人赶来迎接；在西班牙，顾丽与结识3年的客商初次线下见面，相谈甚欢。受欧洲能源危机冲击，这家企业在当地的上游供应商无法按时交货，中国企业的到访带来了转机。“之前我们每年合作订单金额都是几十万美元，这次见面，他一口气下了几百万美元的单。”顾丽说。

春节前后，浙江、江苏、福建、广东等地“出海团”相继出发，他们不仅将接连带回外贸订单，更带来了全球市场持续看好中国复苏的信号。

“国外消费者很喜欢中国产品的‘科技范儿’”

冲压、焊接、涂装、总装……正月初五，长安汽车两江工厂已开足马力生产。长安汽车国际销售服务有限公司总经理宋爽说：“研发、生产、销售，各个环节都忙得不得了！”

面向70多个国家出口、每年持续开发新的海外市场——2022年，长安汽车全球销量创下新高。“目前公司拿下的一季度订单量已超去年同期，我们有信心今年再上一个新台阶。”宋爽说。

去年，国产汽车乘势而上，全年有300多万辆汽车驶向全球市场，其中新能源汽车成为出口增长点。

这是中国外贸转型升级的一个缩影。2022年，电动汽车、光伏产品、锂电池出口同比分别增长131.8%、67.8%、86.7%，成为中国“卖全球”的“新三样”，助推外贸逆水行舟，迎难而上。

外贸新动能，折射中国制造、中国创造的实力。

“通过市场调研，我们发现国外消费者很喜欢中国产品的‘科技范儿’。拿我们生产的新能源车来说，智能化内饰、人机交互系统、自动倒车等功能都很受海外车友欢迎。”宋爽说。

外贸新动能，映衬出广大外贸市场主体的活力。

浙江清越科技有限公司是一家初创于美国硅谷的小微企业，在中国人才政策和创业支持的吸引下，董事长陈志华和团队选择将公司“搬”回中国。“国内完备的供应链能让我们的研发构想快速落地，海外消费者也乐于为中国高科技产品买单。今年公司正在与日本和新西兰企业谈业务，预计6月份将向两国出口一批空气消毒设备。”陈志华说。

像清越科技这样的中小微外贸企业犹如血管，连起了中国外贸的大动脉。2022年，中国民营企业外贸进出口比重首超50%，对全国外贸增长贡献率达到80.8%。

“我们对今年的出海业务信心满满”

节后开工，外贸企业都准备大干一场。

用好新业态——

每个工作日晚上，山东领品机械科技有限公司在阿里巴巴国际站的直播间会准时开播，主播“带”的货是一台台货值20万元以上的工业激光设备。公司运营总监尹杰说，没想到跨境直播会这么火，“我们的粉丝越来越多。”2022年，中国跨境电商进出口2.11万亿元，同比增长9.8%。

在美国新泽西州、德国汉堡、英国约克郡等地，国产羽绒服品牌“欧绒莱”建立了自己的海外仓。货品从国内成批发往海外仓，再由海外仓进行分销，大大缩短海外消费者收货所需时间，提升消费体验。数千个海外仓带火了“反向海淘”，引得国外消费者纷纷在跨境平台直接下单。

外贸展会“走起”——

商务部2月2日宣布，推动全面恢复线下贸易展会。“真是一个好消息”“赶紧订展位”，不少企业摩拳擦掌。

新西兰纽仕兰乳业是进博会的5届老友，公司全球研发总经理罗伊·范登克说，进博会不仅是新产品进入中国市场的重要平台，也是外国企业拓展业务的重要机会，“第六届进博会，我们已经报名了！”

政策更加提气——

“受益于通关便利化改革，我们有近6万单货简化了海关审核流程，作业工时减少500多个小时。眼下生产生活秩序逐渐恢复，我们对今年的出海业务信心满满。”影石创新科技股份有限公司联合创始人陈永强说。

取消对外贸易经营者备案登记、落实出口退税及信贷信保等政策、合理扩大进口……一系列稳外贸实招给企业增添信心，也温暖着全球市场。俄罗斯国立管理大学世界经济和国际经济关系教研室代理主任叶夫根尼·斯米尔诺夫认为，中国的开放格外重要，中国经济增长将有助于全球经济稳定复苏。

从欧洲抢单归来，莱克电气一举拿下20多个新项目，预计成交金额超1亿美元。莱克电气海外营业部部长韩丽芳说：“有政策做后盾，我们会专注搞新品研发，今年会更好！”

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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