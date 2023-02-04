据新华社天津2月3日电 （记者王井怀、梁姊）3日，天津市滨海新区122个重点项目正式开工，总投资1208亿元，其中100亿元以上项目3个、50亿元至100亿元项目2个、10亿元至50亿元项目18个。

据了解，这批项目涉及先进制造业、创新平台、现代服务业、基础设施和民生改善等领域，将成为推动滨海新区经济社会高质量发展的新引擎。

同时，有64个项目聚焦保障和改善民生、优化城市功能等领域。天津临港综合保税区基础设施及产业配套一期工程、滨海高新区海洋科技园保障性租赁住房及配套设施等项目的总投资均达10亿元以上。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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