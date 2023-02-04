本报石家庄2月3日电 （记者史自强）河北雄安新区六部门近日联合印发《河北雄安新区新能源重卡推广应用实施方案（2022-2025年）（试行）》，明确将推动雄安新区交通能源清洁化转型，打造引领未来的现代化、智能化绿色交通体系。

《方案》明确，雄安新区将分阶段实现新能源重卡推广目标：到2023年底，雄安新区力争推广新能源重卡数量达到500辆，比例为20%；到2025年底，力争推广新能源重卡数量达到3500辆，比例为60%。《方案》还提出雄安新区新增上户的重卡运输和作业车辆全部为新能源，并针对运输企业在“雄安新区管理系统”注册的新能源重卡提出了占比要求：2023年注册的渣土车、牵引车和搅拌车中新能源占比要求分别为20%、40%和40%。

《方案》提出，新能源重卡装卸货时可享受绿色通道，减少车辆排队时间，且新能源重卡不受重污染天气应急管控措施限制。依托重点工程项目示范带动。雄安新区政府投资或资本金注入类项目优先使用新能源重卡。从去年12月起，雄安新区内新发包的此类项目，投入使用的渣土车、搅拌车施工车辆100%为新能源重卡，牵引车50%为新能源重卡，逐年提升新能源重卡的作业参与率。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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