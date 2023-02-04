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稳外贸稳外资，今年应该怎么干（锐财经）

本报记者  邱海峰
2023年02月04日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　国新办2月2日举行新闻发布会，介绍商务运行总体情况。数据显示，2022年，中国对外贸易好于预期，利用外资保持增长。2023年，稳外贸稳外资还有哪些举措？商务部有关负责人在发布会上作出回应。

　　推动外贸稳规模优结构

　　商务部对外贸易司司长李兴乾介绍，总体上看，2022年中国外贸有三大精彩表现。

　　——站上了新高度。2022年中国进出口规模再创历史新高，达到42万亿元人民币，突破40万亿元大关。以美元计，达到6.3万亿美元，这是在2021年超高基数之上实现的新突破。规模合理增长的同时，结构也在持续优化，民营企业进出口占比提高，其中出口占比提高了3.2个百分点，达到60.8%。

　　——释放了新动能。2022年，电动汽车出口增长131.8%，光伏产品增长67.8%，锂电池增长86.7%。同时，跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态蓬勃发展，进出口规模超过3万亿元人民币，占外贸的比重超过7%。

　　——作出了新贡献。从国内看，全年货物与服务净出口对GDP的增长贡献率达到17.1%，拉动GDP增长0.5个百分点。从国际看，在全球经贸环境动荡的大背景下，中国采取有力措施，稳定生产，稳定出口，保障了全球产业链供应链畅通运转。同时积极扩大进口，全年进口规模高达2.7万亿美元，为全球经贸发展作出了中国贡献。

　　“2023年，我们要更大力度推动外贸稳规模优结构。”李兴乾说，将强化贸易促进，密切供应商和采购商对接，稳住出口贸易。发挥中国超大规模市场优势，扩大各国优质产品进口。深化贸易创新，促进跨境电商、海外仓等新业态持续、快速、健康发展。

　　提升引资质量和水平

　　外资方面，商务部外国投资管理司负责人孟华婷介绍，2022年，中国实现吸收外资规模扩大、结构优化、质量提升，为稳定宏观经济大盘作出了积极贡献。

　　引资规模再创历史新高。在2021年两位数增长的基础上，2022年吸收外资继续保持稳定增长，实际使用外资以人民币计首次突破1.2万亿元，按可比口径同比增长6.3%。以美元计达到了1891.3亿美元，增长8%，引资规模依然保持在世界前列。

　　制造业引资大幅提升，高技术产业成为重要的增长点。制造业实际使用外资3237亿元人民币，同比增长46.1%。高技术产业实际使用外资4449.5亿元人民币，增长28.3%。其中，高技术制造业、高技术服务业引资分别增长49.6%和21.9%。

　　主要来源地投资普遍增长，东中西部引资全面增长。韩国、德国、英国和日本分别增长64.2%、52.9%、40.7%和16.1%。欧盟、“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长92.2%、17.2%和8.2%。东、中、西部地区实际使用外资分别增长4.7%、21.9%和14.1%。

　　孟华婷表示，下一步，将全力以赴做好外资工作。推动合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业领域开放力度。继续发挥外贸外资协调机制重点外资项目工作专班作用，帮助解决企业遇到的困难问题。积极引导外资投向先进制造、现代服务、节能环保、科技创新等领域以及中西部和东北地区，持续加大高技术产业引资力度，不断提升引资质量和水平。

　　充分发挥RCEP积极作用

　　今年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）进入生效实施的第二个年头。商务部副部长郭婷婷介绍，商务部会同有关部门高水平履行RCEP的规则和市场准入承诺，指导和支持各地方、各行业和广大企业抢抓机遇，扩大与RCEP成员的贸易投资合作，取得了积极成效。

　　有力促进了贸易投资的发展。2022年我国与RCEP的其他成员进出口总额达到12.95万亿元，同比增长7.5%，占我国外贸总额的30.8%。我国对RCEP其他成员的非金融类直接投资179.6亿美元，增长18.9%，吸收其直接投资235.3亿美元，增长23.1%。

　　各地方对接协定成效初步显现，广大企业切实享受到红利。2022年我国出口企业申领RCEP项下的原产地证书和开具原产地声明共67.3万份，享惠出口货值达到2353亿元，估计可以享受到进口国的关税减让15.8亿元。我国企业享惠进口货值653亿元，享受税款减免15.5亿元。

　　成员国共同提升实施效果。中方利用RCEP部长级会议和联合委员会等机制，积极推动更多成员批准协定，韩国、马来西亚和印度尼西亚等成员已经批准并生效实施；同时和其他成员开展紧密对接、推动各方共同履行降税义务，共同落实好便利化措施，改善区域营商环境，提升协定的实施水平。

　　郭婷婷表示，商务部还将继续做好高质量实施RCEP的各项工作，推动协定红利持续释放，充分发挥RCEP在稳外贸稳外资、促进产业链供应链合作、推动高质量发展等方面的积极作用。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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