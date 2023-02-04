拱北海关：

我是一名中国香港居民，计划今年元宵节从香港乘船回广东珠海探亲，除了随身携带的衣服等个人物品，还想携带一些燕窝等作为伴手礼送给家人朋友，请问这些物品可以带吗？另外，从香港入境内地时应如何向海关进行健康申报呢？

中国香港读者 王先生

王先生：

您好！根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》等的规定，像燕窝、虫草、牛奶、肉类罐头、水果等由于存在潜在的生物安全风险，是不可以携带进境的。

■ 一、禁止携带进境的动植物及其产品和其他检疫物有哪些

（一）禁止携带的动物及动物产品

1、活动物（犬、猫除外），包括所有的哺乳动物、鸟类、鱼类、甲壳类、两栖类、爬行类、昆虫类和其他无脊椎动物，动物遗传物质。

2、（生或熟）肉类（含脏器类）及其制品。

3、水生动物产品。干制，熟制，发酵后制成的食用酱汁类水生动物产品除外。

4、动物源性乳及乳制品。包括生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、奶油、黄油、奶酪、炼乳等乳制品。

5、蛋及其制品。包括鲜蛋、皮蛋、咸蛋、蛋液、蛋壳、蛋黄酱等蛋源产品。

6、燕窝。经商业无菌处理的罐头装燕窝除外。

7、油脂类，皮张，原毛类，蹄（爪）、骨、牙、角类及其制品。经加工处理且无血污、肌肉和脂肪等的蛋壳类、蹄（爪）骨角类、贝壳类、甲壳类等工艺品除外。

8、动物源性饲料、动物源性中药材、动物源性肥料。

（二）禁止携带的植物及植物产品

1、新鲜水果、蔬菜。

2、鲜切花。

3、烟叶。

4、种子、种苗及其他具有繁殖能力的植物、植物产品及材料。

（三）其他检疫物

1、菌种、毒种、寄生虫等动植物病原体，害虫及其他有害生物，兽用生物制品，细胞、器官组织、血液及其制品等生物材料及其他高风险生物因子。

2、动物尸体、动物标本、动物源性废弃物。

3、土壤及有机栽培介质。

4、转基因生物材料。

5、国家禁止进境的其他动植物、动植物产品和其他检疫物。

通过携带或寄递方式进境的动植物及其产品和其他检疫物，经国家有关行政主管部门审批许可，并具有输出国家或地区官方机构出具的检疫证书，不受《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》的限制。

具有输出国家或地区官方机构出具的动物检疫证书和疫苗接种证书的犬、猫等宠物，每人仅限携带或分离托运一只。具体检疫要求按相关规定执行。

法律、行政法规、部门规章对禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物另有规定的，按相关规定办理。

■ 二、港澳旅客入境内地如何进行健康申报

旅客可以提前通过“海关旅客指尖服务”小程序填写海关健康申报信息，完成健康申报后会生成健康申报二维码，有效时长为24小时，可以提前截图保存。如在通关过程中有其他疑问，可以咨询海关现场工作人员，或者拨打12360海关咨询热线。

（拱北海关所属九洲海关关员张霭）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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