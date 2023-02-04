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农夫山泉涨价，只因瓶子贵了？

2023年02月04日09:30 | 来源：中国新闻网
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近日，一则农夫山泉《杭州区域19升水调价通知》在业界流传。调价通知显示，从2月1日起，杭州市农夫山泉19升水零售价由20元/桶调至22元/桶。

3日，中新财经记者拨打农夫山泉官网电话，对方确认了这一涨价消息。

农夫山泉为何要调价？

对于本次提价原因，农夫山泉在通知中表示，“鉴于近年来因物价、原材料、人工及运营等成本不断上涨的压力”。

2022年半年报中，农夫山泉也提到，“我们生产产品包装最主要的原材料PET是原油的下游产品。原油价格的上升和不确定性给我们的生产成本控制带来压力。”

根据农夫山泉上市前披露的招股书，2017-2019年，PET材料占农夫山泉销售成本总额分别为29%、31.9%、31.6%，是销售成本中的重要组成部分。

另据媒体报道，在2022年3月的一场分析师业绩会上，农夫山泉执行董事周震华直言，成本压力已经“超过企业单方面可以去消化的水平”。他表示，预计2022年PET成本较去年高出30%-40%。

调价会否蔓延到其他城市？

2021年12月，农夫山泉就曾发布价格调整公告，对上海地区19升水的零售价格进行上调，从2022年1月1日起由26元/桶调整到28元/桶。

上海、杭州已先后上调19升水价格，价格调整是否会扩散至其他城市？农夫山泉客服向记者表示，目前并不清楚。

至于其他规格的饮用水是否会随之进行提价，农夫山泉客服也没有给出答复。

不过在前述分析师业绩会上，周震华曾表示，“目前来讲，无论在水或饮料上，我们都没有大规模提价的计划，但是也一直在持续观望，也看到了竞品有一些调价动作，所以我们也不会‘就不调价’说得这么死。”

周震华说，由于后续市场及成本端变动大，农夫山泉涨价“会把所有可能性都开放”，但首选是通过提升经营效率消化成本。而由于成本上涨，农夫山泉2022年毛利“非常有可能下滑到2019年的水平”。

记者注意到，受PET采购成本提高影响，农夫山泉2022年上半年的毛利率已由上一年同期的60.9%下降1.6%至59.3%。

在食品产业分析师朱丹蓬看来，农夫山泉涨价是一把“双刃剑”，虽然有可能提升农夫山泉的利润，但如果其他品牌没有跟进，或将影响农夫山泉的市场份额。

成本压力困扰企业

受原油等上游大宗商品价格上涨影响，中下游企业成本承压，近年来全球各种产品“涨声一片”。

据日本NHK电视台2月1日报道，日本2月份将有5000多种食品及饮料提价，继2022年10月日本的涨价潮达到30年来最大规模后，日本迎来新一轮涨价潮。

作为日本知名饮料品牌，有消息称，养乐多本社自1月起提高了在中国全境销售的乳酸菌饮料“养乐多”和“养乐多低糖”2款商品的售价，将把原材料涨价转嫁到销售价格上。

回顾2022年，在成本压力下，百事、元气森林、李子园、三得利等企业亦纷纷传出上调旗下部分产品价格。

“附近超市里的三得利无糖乌龙茶已经从以前的3元一瓶，涨到现在的3.5元一瓶。”在北京西城区工作的小林表示。

不过原材料成本的压力或在未来得到缓解。卓创资讯分析师赵颖表示，依据情景测算，预计2023年至2024年期间，油价将在2022年均价95美元的水平上继续下降，并在65美元/桶—80美元/桶区间内震荡下行。

这对于饱受包装成本上涨之苦的饮料企业来说，也许是个好消息。(记者 谢艺观)

(责编：郭思邈、李楠桦)
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