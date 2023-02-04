从重庆西永微电园公司获悉，中国航天科工一院空间电磁频谱研究院及低轨卫星星座产业化项目落户重庆，将进行空间电磁频谱研究、空间气象数据应用研发、空间信息产业链引育孵化及商业应用相关核心产品研发、生产、销售等。

2月2日，中国航天科工集团有限公司与重庆市战略合作重大落地项目——“空间电磁频谱研究院及低轨卫星星座产业化项目签约活动”在渝举行。中国航天科工集团有限公司所属中国航天系统工程有限公司(中国航天科工一院)与重庆西永综合保税区管理委员会正式签署项目投资合作协议，并为空间电磁频谱研究院和航天天目卫星科技有限公司揭牌。

据悉，项目拟在西部(重庆)科学城重庆西永微电子产业园区成立中国航天科工一院重庆分院(空间电磁频谱研究院)和航天天目卫星科技有限公司。

其中，空间电磁频谱研究院将引入科研团队及产业链上下游合作方技术力量，引领空间电磁频谱应用，打造产业发展核心能力，带动重庆市相关产业高质量发展。

航天天目卫星科技有限公司则将通过空间数据应用研发，牵引平台与载荷、数据开发服务，推动国内空间信息应用产业发展，服务“一带一路”建设及“全球预报、全球服务”。

近年来，西部(重庆)科学城重庆西永微电子产业园区抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，大力布局以卫星应用、空天网联为代表的航空航天战略性新兴产业，加速引入卫星上下游产业链聚合发展。(记者 刘贤)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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