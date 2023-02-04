我国科学家发现群居哺乳动物更长寿
动物的社会组织形式能够影响寿命。2日，记者从中科院动物所获悉，利用系统发育比较分析方法，该所研究人员对近1000种哺乳动物分析发现，群居物种比独居物种更长寿。相关研究成果在线发表于《自然—通讯》杂志。
哺乳动物拥有多种社会组织形式，比如独居、成对生活以及各种群居形式。不同哺乳物种的最长寿命具有较大差异，比如一些鼩鼱类最长只能活2年，而弓头鲸最多可以活200多岁。
此前，学界对豚尾狒狒等个别物种的研究发现，社交联系强的个体比社交联系弱的个体活得更久。同时，以往的研究还发现，群居能减小被捕食与饥饿的风险，这有助于增加哺乳动物的寿命。
“然而，社会性组织和寿命的跨物种比较研究还很有限。关于哺乳动物的社会组织和最大寿命之间，是否存在协同演化关系，目前也不太清晰。”论文共同通讯作者、中科院动物所研究员周旭明坦言，阐明哺乳动物社会性与寿命之间演化关系的分子机制，对理解哺乳动物的演化非常重要，但这些分子机制一直都没有明确。
此次，研究人员分析了974种哺乳动物，比较了独居、成对生活、群居三类社会组织与寿命的关系。“我们分析的群居物种包括亚洲和非洲象、环尾狐猴、山斑马以及菊头蝠，独居物种包括儒艮、土豚、东美花鼠。”周旭明说。
研究发现，群居物种普遍比独居物种寿命更长，比如，独居动物的北方短尾鼩和群居动物的马铁菊头蝠体重相近，但最长寿命分别为2年和30年左右。“这支持了哺乳动物社会组织与寿命之间存在协同演化的论点。”周旭明强调。
研究人员还对94种哺乳动物进行了转录组分析，并鉴定出了31个基因,以及涉及激素和免疫的相关通路，它们与社会组织和寿命普遍相关。
周旭明表示，这项研究表明，寿命的演化依赖于社会组织的演化，即在哺乳动物中，社会组织与寿命之间存在关联演化。同时，该研究也为阐明群居生活与寿命之间演化关系的背后的分子机制，奠定了重要基础。（记者 陆成宽）
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