人民网北京2月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第28天（2月3日，农历正月十三）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4002.8万人次，环比降1.0%，比2019年同期下降49.8%，比2022年同期增长49.5%。

其中，全国铁路发送旅客956.8万人次，环比增长0.3%，比2019年同期下降10.1%，比2022年同期增长41.5%。公路发送旅客2831万人次，环比下降1.5%，比2019年同期下降57.2%，比2022年同期增长53.9%。水路发送旅客65.1万人次，环比下降2.3%，比2019年同期下降41.1%，比2022年同期增长65.9%。民航发送旅客149.9万人次，环比增长0.8%，比2019年同期下降26.5%，比2022年同期增长30.7%。全国高速公路总流量3313.1万辆次。其中小客车流量2711万辆次，环比增长2.9%，比2019年同期增长25.3%，比2022年同期增长23.1%。

交通运输部相关负责人表示，为全力统筹做好疫情防控和春运服务保障工作，交通运输部会同有关部门赴13个省份开展了监督检查，督促运输经营者严格落实客运场站和交通工具消毒通风、运输组织、人员防护等疫情防控举措，坚决严防疫情通过交通运输传播扩散；优化运输服务举措，加大高峰期运力投入力度，根据群众需求开行“点对点”包车、增开夜间公交，强化不同运输方式间衔接，提升运输服务能力，减少人员聚集和长时间等待。

该负责人表示，下一步，交通运输部将会同春运工作专班各成员单位，密切跟踪疫情形势，动态研判客流和货流趋势，加强统筹协调和服务保障，切实做好春运后半程运输组织、疫情防控和物流保通保畅等各项工作，全力保障人民群众平安健康便捷舒畅出行、重点物资运输畅通有序。

(责编：郭思邈、吕骞)

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