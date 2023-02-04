新华社北京2月4日电 题：铸“金字招牌” 创“百年老店”——2023开年老字号企业新观察

新华社记者

2月4日，立春，山东青岛。具有百年历史的台东路步行街上人头攒动，展示着一个个老字号品牌。由商务部主办的2023年“老字号嘉年华”活动在此启动。

每逢时令佳节，逛老字号店铺，品老字号美食，看老字号手艺……对很多人来说，一家家承载着历史积淀的“中华老字号”就是记忆中一抹熟悉的味道，一丝难忘的乡愁，饱含着浓浓的家国情怀与时代记忆。

百年沧桑，金字招牌。连日来，新华社记者深入全国多地老字号企业采访调研，触摸新时代新征程上老字号企业发展新脉搏，探寻未来发展新动向。

历久弥新：百年老字号展现新气象

新春佳节，一家家老字号，让年味儿更浓，人气儿更旺。

早晨8点刚过，北京稻香村“零号店”门口已排起七八米长队。店里新上的“福兔献瑞”系列兔年糕点，手工鲜做、门店现烤，来晚了就没有了。“销售的火爆程度超乎我们预计，今年开年以来整体销售额同比增长了近40%，已经恢复到2019年的水平。”北京稻香村副总经理俞大治说。

地道京味儿、年味儿，离不开炸酱面中的黄酱，涮羊肉时嚼的几瓣糖蒜，吃饺子时蘸的一点醋，喝稀粥时就的那一碟咸菜丝……许多讲究的北京人，慕名而来的外地人，直奔百年风味老店六必居。开年以来，北京六必居所有门店销售额同比增长约38%。

一张照片，纪念团圆，传承记忆。从小就在大北照相馆照相的宫先生也带着自己的孩子前来拍照。“家里有这个传统，也想给孩子留下美好的回忆。”开年以来，大北照相门市日均客流量2643人次，销售同比增加45%，日均客流量同比增加37%，客流量最大时要排队3个小时。

2023年开年，随着疫情防控转入新阶段，一家家历经岁月洗礼的老字号企业也焕发新颜，以其浓厚的传统文化增添了节庆仪式感，成为消费新亮点。

目前，我国有中华老字号1128家、地方老字号3277家。其中有701家中华老字号创立至今超过100年。

据商务部监测，我国85%以上的中华老字号企业处于盈利状态，即便是近几年受疫情影响，仍有70%以上的企业保持盈利；2022年，近35%的老字号企业年销售额超过1亿元，突破1000万元的占7成以上。

上海老字号国货“大白兔”成为热销年货；福州百年老店聚春园通过电商将美味销往各地；广州老字号数字博物馆迎来大批消费者打卡购物……全国各地，线上线下，大批老字号热度攀升，展现出历久弥新的生机活力。

兔年春节假期，京东平台“老字号”相关词搜索上升120% ；去年“618”购物活动期间，百雀羚等老字号品牌多个单品在拼多多销量同比增长超400%；“双11”购物节，京东、淘宝等平台多个老字号品牌成交额大幅增长……

党的二十大报告提出，增强消费对经济发展的基础性作用。去年底召开的中央经济工作会议部署，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提出，“打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌”。

商务部部长王文涛在2023年“老字号嘉年华”启动仪式上的视频致辞中说，要以此次活动为起点，统筹线上线下、全年持续推进，以更高品质的商品供给、更加新颖的消费场景，让群众在品味老字号的过程中，拥有更多获得感、幸福感。

守正创新：老字号融入新国潮

走进有着“中国布鞋第一家”之称的内联升总店，“玉兔迎新”生肖彩绘鞋、“卯足”国潮男鞋十分吸睛；喝一杯 “大内·宫保”咖啡，再逛一逛非遗博物馆，以全新方式打开百年老店的传奇故事。

北京民间流传：“头顶马聚源，脚踩内联升，身穿瑞蚨祥，腰缠四大恒。”始创于1853年、以做千层底朝靴起家的老字号品牌内联升，如今也在传承与创新中融入新国潮。

“希望打破年轻人对于内联升人老、店老、产品老的刻板印象。”内联升鞋业有限公司总经理程旭说。

商务部副部长盛秋平说，老字号的优势在于“老”，老品牌、老技艺、好信誉、好口碑。但老字号的不足，一定程度上也源于“老”，可能存在观念老化、机制老化等问题，特别是在年轻群体中的接受程度不够高，难以满足当前消费升级和时代发展需要。唯有守正创新发展，才是老字号的出路所在。

守住以人民为中心的“根”，传承优秀传统文化的“魂”，借好先进适用技术的“力”，越来越多的老字号巩固“老”的传统优势，顺应“新”的时代潮流。

引入“90后”海归设计师、推出针对“95后”“00后”的潮流副线大内联升、与国际知名潮牌合作联名款、推出潮鞋快闪店……近年来，内联升主动将目光投向年轻人，努力探索“从朝靴到潮鞋”的时尚化转型。

样式再“潮”，也离不开一针一线的扎实针脚。2008年，“内联升千层底布鞋制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。“近40种工具，90多道工序，光是纳鞋底，就要花费一个熟练工人3天的时间。”内联升第四代传承人的徒弟蔡文科师傅说，目前机纳技术还远达不到人工技艺水平。

文化和旅游部非物质文化遗产司副司长李晓松说，正是这些世代相传的传统技艺、工匠精神和诚信理念，成为老字号企业不断适应时代发展、历久弥新的重要因素。

走进位于山东聊城东阿县的东阿阿胶产业园，工厂车间处处是科技元素，5G和大数据等技术助力生产工艺及营销模式持续升级，过去九天九夜的制胶流程在这里提升了30多倍。预计2022年企业盈利比上年同期增长73%至84%。

天津达仁堂积极探索科研数字化，将临床记录“痕迹”转化为大数据，为学术研究提供支撑；浙江西泠印社联名《三体》推出多款新奇有趣产品；北京东来顺通过盒马鲜生渠道销售联名水饺，利用直播平台“达人探店”拉动销售……

盛秋平说，老字号的创新应当是传承弘扬中华优秀传统文化的创新，是对标先进理念、顺应市场机制的创新，是符合企业长期规划、取得市场普遍认同的创新。只有定准群众认同、市场认可的“调子”，才能找到守正创新的“路子”，实现长期发展。

强化品牌：培育壮大“百年老店”

“很多外国人不会说中文，也能说出片仔癀三个字。”片仔癀药业股份有限公司董事长林纬奇说。

开年以来，位于福建漳州的片仔癀生产车间加班加点，一批批产品陆续销往印度尼西亚、泰国、新加坡等海外多个国家。仅元月上旬，产品销量就达去年全年的十分之一。

福建漳州方言把热毒肿痛统称为“癀”，因一片即可退癀，故名“片仔癀”。作为国家级非物质文化遗产，片仔癀已走过近500年历史，以其独特的配方和疗效，受到海内外消费者的青睐。

老字号在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面发挥着重要作用，具有极大的品牌价值开拓空间。

盛秋平说，从国际上看，重视对老字号的保护支持是普遍做法，日本仅2022年就有1300多家企业迎来了“百年生日”，入选2022年《财富》世界500强的德国企业中，有一半发展历史超过百年。中国作为全球第二大经济体、第二大消费市场、货物贸易第一大国，有条件、有能力、也有必要培育壮大一批我们自己的“百年老店”。

推动老字号优秀传统文化融入当代生活、弘扬当代价值——

近日，商务部会同文化和旅游部、市场监管总局、国家文物局、国家知识产权局联合印发了《中华老字号示范创建管理办法》。从历史文化深厚、经营管理规范、创新发展能力三个方面突出“优中选优”“动态管理”，设计量化的认定指标，把真正的好品牌找出来。

国家文物局文物古迹司司长邓超说，要通过加强老字号文物的保护利用、活态传承，让老字号文物活起来，让人民群众真正能在原址原境品味中华老字号的原汁原味。

支持老字号在创新发展中打造更加硬核的质量品牌——

如今，上海老字号凤凰也在海内外迎来新飞跃。其生产的锂电助力自行车远销欧美日发达国家，售价是传统自行车的十倍乃至数十倍。

上海凤凰自行车有限公司品牌总监徐力说，2019年以来，凤凰调研发现锂电助力自行车市场不断增长，于是加大从研发、生产到销售投入力度，组建高标准锂电研发中心和检测中心，获得不少专利。

引领老字号以高品质产品提升信誉度，满足人民更美好生活需要——

质量是品牌的生命。近年来，中华老字号企业整体发展势头良好，但也有个别企业出现质量和品牌下滑现象，甚至被诟病“倚老卖老”，一定程度折射出一些老字号企业重营销轻品质、重规模轻口碑、重短期轻长远等问题。

“老字号好不好，必须由人民说了算。”商务部流通发展司副司长李刚说，商务部将会同多部门多措并举，及时跟踪老字号企业市场表现，引导规范经营，鼓励创新发展，帮助更多人民真正喜爱、经过市场检验的好品牌培育壮大为“百年老店”。（记者谢希瑶、王雨萧、魏弘毅、张昕怡、袁敏、吴剑锋、周蕊）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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