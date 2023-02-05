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山西加快推动能源产业高质量发展

煤炭先进产能达八成，新能源和清洁能源装机占比40.25%

2023年02月05日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报太原2月4日电  （记者胡健、乔栋）在山西长治潞安化工集团常村煤矿地面集控中心，综采二队队长鲍福平操控摇杆，井下掘进设备按指令移动，“一切正常，现在开始割煤。”这样的场景，是山西993处智能化采掘工作面的一个缩影。“设备更‘聪明’，‘铲煤’更高效，也更安全。”鲍福平说，现在员工看着视频就能操控机器开展智能化掘进。

　　“红灯亮，有警报！”日前，在潞安化工常村煤矿N3—13工作面，发生了液压支架压力过大、顶部煤块掉落险情，鲍福平马上与井下通话：“来压区比我们预料的早到了，加快采煤机和液压支架前移速度，快速通过垮落区。”

　　山西省近年来加快推进煤炭智能绿色安全开采，煤炭先进产能达八成。2022年，山西煤炭产量超13亿吨、位居全国第一，以长协价保供24个省份电煤6.2亿吨。随着煤炭产业结构优化，煤炭开采方式变革，从源头夯实煤矿安全基础，近年来全省煤矿安全生产形势持续稳定向好。

　　2020年5月，习近平总书记在山西考察时强调：“落实好能源革命综合改革试点要求，持续推动产业结构调整优化”。习近平总书记在党的二十大报告中指出，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。

　　作为国家重要能源基地，山西干部群众认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决完成能源保供任务，深化能源革命综合改革试点，持续加快煤炭和煤电、煤电和新能源、煤炭和煤化工、煤炭产业和数字技术、煤炭产业和降碳技术一体化发展，推动能源产业高质量发展。

　　在山西古交市屯川河畔，一条500米的输煤走廊，将西山煤电屯兰矿选煤厂的副产品洗混煤直接输往附近的西山煤电古交电厂，转化为电能后传输至大江南北。这座典型的燃用洗中煤坑口电厂总装机容量3120兆瓦，是全国首批循环经济试点单位，每年利用周边6座煤矿的洗煤副产品约200万吨。

　　以坑口煤电一体化为重点，山西支持大型现代化煤矿和先进高效环保煤电机组同步布局建设，推进煤炭、煤电企业优势互补，电力机组超临界、超超临界比例不断提升，外送电规模持续扩大，2022年达1464亿千瓦时，同比增长18.55%。今年，山西将完成煤电机组“三改联动”1600万千瓦。

　　从黄河岸边到太行山下，一座座抽气机械借助负压抽采技术，将废弃煤矿矿井中残存的瓦斯抽取利用。“每天的抽采数据都很稳定。”晋能控股集团煤与煤层气共采国家重点实验室高级工程师李超介绍，技术壁垒的突破，让山西累计从废弃矿井采空区抽采利用煤层气1.28亿立方米。

　　以煤层气为主，山西大力推动非常规天然气增储上产。2022年，山西非常规天然气产量113.3亿立方米，增长20.2％。山西省发改委相关负责人介绍，冬季保供期间，山西外送管道气量已从每日400万立方米上升到最高每日500万立方米。

　　近年来，山西加快规划建设新型能源体系，风光发电装机容量位居全国前列，氢能、地热能、新型储能和能源互联网等加快发展。截至2022年12月底，山西新能源和清洁能源装机达到4900万千瓦、占比40.25%。

　　未来5年，山西将深入推进能源革命，加快能源绿色低碳转型发展，力争煤炭先进产能占比、新能源和清洁能源装机占比分别达到95%左右和54%。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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