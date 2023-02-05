人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

保护性耕作、高标准农田建设、盐碱地改良齐推进——

吉林毫不放松抓好粮食生产

本报记者  朱思雄  祝大伟
2023年02月05日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　畅通沟渠、挖沟清淤、平整土地……在吉林省梨树县的黑土地上，经过冬修水利，田间沟渠变宽变深，纵横交错。眼下，剩余田间沟渠修复陆续启动，要赶在春耕前全部结束。加强黑土地保护、兴修田间水利……产粮大县梨树正为今年粮食高产稳产打牢基础。

　　国家统计局发布数据显示，2022年吉林省粮食总产量达816.16亿斤，比上年增加8.3亿斤，再创新高。

　　牢记习近平总书记“毫不放松抓好粮食生产”的殷切嘱托，贯彻落实党的二十大报告提出的“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”，吉林省深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力推广“梨树模式”、建设高标准农田、改良盐碱地，努力多产粮、产好粮。

　　保护性耕作面积达3283万亩，平均增产约3%

　　天气回暖，田野里积雪只剩星星点点。在梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地，玉米秸秆覆盖一地，秸秆根部扎在地里。

　　步入示范区，路边一处玉米地被挖出深坑。土层里满是大小不等的孔洞，玉米根系丝丝络络，扎进土层最深处能达1米多。

　　“去年夏季经历了少见的大雨，咱们为啥依然能丰收？”下到坑内，梨树县农技推广总站站长王贵满向泉眼沟村农民张文镝讲解起“梨树模式”的好处，“秋收留在地里的这些根系腐烂后，变成了通水的渠道，能起到抗涝作用。”

　　“这些年通过秸秆还田，黑土地越来越通透。”42岁的张文镝，2012年开始经营该地块，尝到了免耕播种、秸秆还田“梨树模式”的甜头，“玉米平均亩产从2012年的1200多斤上升到去年的1600多斤。”

　　“10年来，试验田土壤含水量从20%增加到40%，减少土壤流失80%；耕层有机质含量增加近13%，每平方米蚯蚓数量超过100条，是常规垄作土壤的6倍。”王贵满见证了保护黑土地的成效。

　　在梨树县小宽镇文忱农资专业合作社，金灿灿的玉米把“粮垛子”堆得满满的，检修维护后的大型农机具整齐排列。

　　“加入‘现代农业生产单元’建设后，垄距调整，农机作业效率提高了，作物的光照、通风条件也有改善，保障了丰收。”合作社负责人姜文忱说，去年岗地玉米亩产将近1900斤，洼地也在1300斤以上。

　　“梨树模式”于2021年春耕时启动升级建设，以300公顷集中连片土地为一个单元，建立“现代农业生产单元”，精确配置农资、农机和作业人员。“以‘梨树模式’为代表的保护性耕作能平均增产3%左右，干旱地区增产效果更明显。”王贵满说。

　　吉林省典型黑土区耕地面积占全省耕地总面积的64%，贡献了全省80%左右的粮食产量。“吉林省将黑土地保护作为巩固和提升粮食综合生产能力的重要基础。”吉林省农业农村厅有关负责人介绍，近5年来，全省推广“梨树模式”，保护性耕作实施面积增长近5倍，居全国前列，去年达到3283万亩。

　　累计建成4400万亩高标准农田

　　站在公主岭市八屋镇长山堡村村头，远远望去，大块田地开阔平整，黄色机井房星罗棋布。一辆辆农机往来穿梭，正忙着打包秸秆。

　　“以前种地，旱涝靠天，农机下田没路可走。”谈及粮食丰收，种粮大户张洪武说，“如今田里打了井、铺了路，还配套了电力设施，大型农机来去自如。遇到干旱，打开抗旱机井连接管道，随时灌溉。”

　　“目前，全村1.7万亩农田全部建成高标准农田。”长山堡村党支部书记郝运来告诉记者，“规模化经营能够节本增效，种田大户都在扩大种植面积。就说张洪武，经营地从30亩扩大到了300多亩。”

　　在公主岭市高标准农田改造项目区，田块方方正正，3米多宽的机耕道平整伸向远方，连通田间的水泥灌渠纵横交错——过去不规则的田块，如今变成了“万亩田”“高产田”。

　　“在农田里实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，集中连片、沟渠相连，农田基础设施建设一年一个样。”公主岭市农业农村局副局长孟繁强介绍，“高标准农田建成后，产出能提高10%至20%，劳动成本亩均可降低50元。”

　　2022年，吉林省新建高标准农田550万亩，其中包含10个高标准农田示范区，亩均投资标准3500元以上。至此，全省累计建成高标准农田4400万亩，占粮食播种面积50.7%。

　　改良近210万亩盐碱地

　　冰雪消融，春耕前汩汩清水从嫩江引入镇赉县哈尔淖水库，随后顺着四通八达的灌渠来到大屯镇任志国的稻田中。

　　72岁的英台农机农民专业合作社理事长任志国，经营着6750亩水田：“当初，我手上大部分是盐碱地，每亩地产粮几百斤，如今达1300多斤。盐碱地变良田，咱的弱碱米连年丰收。”如今，合作社“老任头”弱碱米成了远近闻名的品牌。

　　昔日盐碱地，今日“米粮川”。地处我国苏打盐碱地集中分布区之一的松嫩平原盐碱地，镇赉县305万亩耕地中，曾经超半数为盐碱耕地。去年，全县水稻种植面积达155万亩，年产水稻20亿斤，已连续5年成为吉林省产稻第一县。

　　镇赉县农业农村局副局长冯明介绍，得益于水利工程建设、选择耐盐碱品种，镇赉通过“以水压碱”“以稻治碱”，唤醒“沉睡”的耕地资源。

　　通过实施生态水利、西部土地整理等多个项目，吉林省不断改善西部农业生产条件。“截至去年，全省共改良盐碱地近210万亩。得益于此，去年，吉林省粮食播种面积比上年增加95.7万亩，净增量居全国前列。”吉林省农业农村厅有关负责人介绍。

　　如今，吉林省启动实施“千亿斤粮食”工程，着力推进良田、良种、良机、良法和智慧农业建设，“黑土粮仓”建设正迈出坚实步伐。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
　　人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
让百姓“菜篮子”更丰富 农货“出村进城”销量旺
　　一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部