本报记者 朱思雄 祝大伟

畅通沟渠、挖沟清淤、平整土地……在吉林省梨树县的黑土地上，经过冬修水利，田间沟渠变宽变深，纵横交错。眼下，剩余田间沟渠修复陆续启动，要赶在春耕前全部结束。加强黑土地保护、兴修田间水利……产粮大县梨树正为今年粮食高产稳产打牢基础。

国家统计局发布数据显示，2022年吉林省粮食总产量达816.16亿斤，比上年增加8.3亿斤，再创新高。

牢记习近平总书记“毫不放松抓好粮食生产”的殷切嘱托，贯彻落实党的二十大报告提出的“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”，吉林省深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力推广“梨树模式”、建设高标准农田、改良盐碱地，努力多产粮、产好粮。

保护性耕作面积达3283万亩，平均增产约3%

天气回暖，田野里积雪只剩星星点点。在梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地，玉米秸秆覆盖一地，秸秆根部扎在地里。

步入示范区，路边一处玉米地被挖出深坑。土层里满是大小不等的孔洞，玉米根系丝丝络络，扎进土层最深处能达1米多。

“去年夏季经历了少见的大雨，咱们为啥依然能丰收？”下到坑内，梨树县农技推广总站站长王贵满向泉眼沟村农民张文镝讲解起“梨树模式”的好处，“秋收留在地里的这些根系腐烂后，变成了通水的渠道，能起到抗涝作用。”

“这些年通过秸秆还田，黑土地越来越通透。”42岁的张文镝，2012年开始经营该地块，尝到了免耕播种、秸秆还田“梨树模式”的甜头，“玉米平均亩产从2012年的1200多斤上升到去年的1600多斤。”

“10年来，试验田土壤含水量从20%增加到40%，减少土壤流失80%；耕层有机质含量增加近13%，每平方米蚯蚓数量超过100条，是常规垄作土壤的6倍。”王贵满见证了保护黑土地的成效。

在梨树县小宽镇文忱农资专业合作社，金灿灿的玉米把“粮垛子”堆得满满的，检修维护后的大型农机具整齐排列。

“加入‘现代农业生产单元’建设后，垄距调整，农机作业效率提高了，作物的光照、通风条件也有改善，保障了丰收。”合作社负责人姜文忱说，去年岗地玉米亩产将近1900斤，洼地也在1300斤以上。

“梨树模式”于2021年春耕时启动升级建设，以300公顷集中连片土地为一个单元，建立“现代农业生产单元”，精确配置农资、农机和作业人员。“以‘梨树模式’为代表的保护性耕作能平均增产3%左右，干旱地区增产效果更明显。”王贵满说。

吉林省典型黑土区耕地面积占全省耕地总面积的64%，贡献了全省80%左右的粮食产量。“吉林省将黑土地保护作为巩固和提升粮食综合生产能力的重要基础。”吉林省农业农村厅有关负责人介绍，近5年来，全省推广“梨树模式”，保护性耕作实施面积增长近5倍，居全国前列，去年达到3283万亩。

累计建成4400万亩高标准农田

站在公主岭市八屋镇长山堡村村头，远远望去，大块田地开阔平整，黄色机井房星罗棋布。一辆辆农机往来穿梭，正忙着打包秸秆。

“以前种地，旱涝靠天，农机下田没路可走。”谈及粮食丰收，种粮大户张洪武说，“如今田里打了井、铺了路，还配套了电力设施，大型农机来去自如。遇到干旱，打开抗旱机井连接管道，随时灌溉。”

“目前，全村1.7万亩农田全部建成高标准农田。”长山堡村党支部书记郝运来告诉记者，“规模化经营能够节本增效，种田大户都在扩大种植面积。就说张洪武，经营地从30亩扩大到了300多亩。”

在公主岭市高标准农田改造项目区，田块方方正正，3米多宽的机耕道平整伸向远方，连通田间的水泥灌渠纵横交错——过去不规则的田块，如今变成了“万亩田”“高产田”。

“在农田里实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，集中连片、沟渠相连，农田基础设施建设一年一个样。”公主岭市农业农村局副局长孟繁强介绍，“高标准农田建成后，产出能提高10%至20%，劳动成本亩均可降低50元。”

2022年，吉林省新建高标准农田550万亩，其中包含10个高标准农田示范区，亩均投资标准3500元以上。至此，全省累计建成高标准农田4400万亩，占粮食播种面积50.7%。

改良近210万亩盐碱地

冰雪消融，春耕前汩汩清水从嫩江引入镇赉县哈尔淖水库，随后顺着四通八达的灌渠来到大屯镇任志国的稻田中。

72岁的英台农机农民专业合作社理事长任志国，经营着6750亩水田：“当初，我手上大部分是盐碱地，每亩地产粮几百斤，如今达1300多斤。盐碱地变良田，咱的弱碱米连年丰收。”如今，合作社“老任头”弱碱米成了远近闻名的品牌。

昔日盐碱地，今日“米粮川”。地处我国苏打盐碱地集中分布区之一的松嫩平原盐碱地，镇赉县305万亩耕地中，曾经超半数为盐碱耕地。去年，全县水稻种植面积达155万亩，年产水稻20亿斤，已连续5年成为吉林省产稻第一县。

镇赉县农业农村局副局长冯明介绍，得益于水利工程建设、选择耐盐碱品种，镇赉通过“以水压碱”“以稻治碱”，唤醒“沉睡”的耕地资源。

通过实施生态水利、西部土地整理等多个项目，吉林省不断改善西部农业生产条件。“截至去年，全省共改良盐碱地近210万亩。得益于此，去年，吉林省粮食播种面积比上年增加95.7万亩，净增量居全国前列。”吉林省农业农村厅有关负责人介绍。

如今，吉林省启动实施“千亿斤粮食”工程，着力推进良田、良种、良机、良法和智慧农业建设，“黑土粮仓”建设正迈出坚实步伐。

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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