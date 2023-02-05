本报上海2月4日电 （记者田泓）记者近日从中国国际进口博览局获悉：第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办，目前国家展、虹桥论坛、企业展等各板块筹备工作稳步有序推进。已有500余家企业签约参加企业展，展览面积超过20万平方米。

据介绍，第六届进博会将加强境内外路演，积极设计丰富多彩、有吸引力的活动，为广大展客商创造更多面对面交流互动机会；织牢织密合作网，为广大中小企业参展提供更多可能；坚持综合性组展、专业化办展，重点打造创新孵化专区，着力优化能源低碳及环保技术、人工智能、农作物种业等专区，积极筹划光学打印专区；深化精准招商，利用大数据实现展客商精准匹配；办好“进博会走进地方”系列活动，鼓励更多地方在进博会期间整合资源，高质量举办招商引资等配套活动，推动“展商变投资商”；持续推进落实国家出台的各项支持政策，提升各项服务保障和参展参会便利化水平。

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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