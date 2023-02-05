本报北京2月4日电 （记者屈信明）记者从银保监会获悉：去年，银保监会坚持“两个毫不动摇”，引导银行保险机构加大对民营企业、小微企业的支持力度，降低企业综合融资成本。2022年，人民币贷款新增21.3万亿元，同比多增1.36万亿元，增速为11.1%。新发放企业贷款超过一半投向民营企业，普惠型小微企业贷款余额23.6万亿元，同比增长23.6%。重点引导加大对受疫情影响较大行业企业的纾困帮扶力度，批发零售业、交通运输仓储邮政业、租赁商务服务业、住宿餐饮业贷款全年合计新增7万亿元。

据介绍，去年新发放企业类贷款平均利率较2021年下降0.47个百分点。其中，制造业贷款平均利率较上年下降0.40个百分点；普惠型小微企业贷款平均利率较上年下降0.45个百分点；民营企业贷款平均利率较上年下降0.62个百分点。

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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