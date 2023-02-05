新华社青岛2月4日电（记者王凯、谢希瑶）4日立春之际，全国迎春消费季——2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”在山东青岛启动，释放力促消费暖意。

党的二十大报告提出，增强消费对经济发展的基础性作用。去年底召开的中央经济工作会议部署，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提出，打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌。

商务部部长王文涛在启动仪式上通过视频致辞表示，全面启动2023年“老字号嘉年华”，就是要以此次活动为起点，统筹线上线下、全年持续推进，以更高品质的商品供给、更加新颖的消费场景，让群众在品味老字号的过程中，拥有更多获得感、幸福感。

商务部流通发展司副司长李刚介绍，今年商务部将2023年“老字号嘉年华”作为全国迎春消费季的重要内容，将围绕节日消费、掌门人直播、老字号探店三大主题，统筹谋划28场全国性重点活动，指导各地聚焦重要节点，推出百余场特色活动，为消费者献上一场线上线下结合、贯穿全年的消费和文化盛宴。

自2020年以来，“老字号嘉年华”已连续举办三届，累计带动相关领域消费近400亿元。本次活动由商务部、山东省政府主办，山东省商务厅、青岛市政府承办。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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