新华社香港2月4日电（记者梁文佳）香港特区政府运输及物流局4日宣布，6日起取消广深港高铁香港段每日可供发售车票的数量限制。相关部门正积极协调和磋商，希望可以尽快逐步有序地重启高铁长途服务。

运输及物流局局长林世雄表示，推荐市民使用首次开始客运通关服务的莲塘/香园围口岸。它是连接香港与内地的第八个陆路边境管制站，按照“人车直达”的概念设计和兴建。跨境巴士营办商正积极准备开办路线，让乘客经这个新口岸直接往来深港两地。持有莲塘/香园围口岸常规配额的粤港跨境私家车，也可以使用该口岸通关。

林世雄提到，罗湖口岸一些工程可能影响过关等候时间。已通知港铁为重开罗湖站服务跨境乘客做好准备，密切监察罗湖和落马洲口岸的人流及实际情况，按需要实施乘客管理措施及调整班次。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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